Microfonul care te face auzit: wireless și independent de căștile pe care le folosești

În 2020 s-a stat cu îngrijorare și s-a muncit de la distanță. Nu știu cum se poate trata îngrijorarea, n-am expertiză, dar știu cum se poate munci mai bine, mai eficient, de la distanță: cu unelte mai bune. De data asta e o recomandare pentru cum te faci mai bine auzit de către ceilalți.

“Mă auzi?”, “îți merge microfonul?”, “ce-ai zis?”, “nu știu, poate e de la microfonul tău” sau “vezi că se face microfonie” sunt doar câteva dintre frazele care se repetă și s-au repetat de-a lungul ultimelor luni în toată lumea. Și toate în timpul conferințelor video la care ai participat în ultimele luni. Sigur, sunetul bun nu e doar pentru așa ceva, tocmai de aceea am ajuns să folosesc un echipament care promite calitate mai ridicată.

Munca de acasă a trecut, în 2020, printr-un test important și cu toții am aflat două lucruri: se poate munci de oriunde, ba chiar se poate învăța și de la distanță, dar pentru a reuși asta avem nevoie de echipamente potrivite. Echipamentul la care m-am oprit acum e un microfon. ModMic Wireless de la Antlion e, după cum îi zice numele, fără fir și, mai important, unul căruia nu-i pasă de ce căști ai, doar să-l conectezi la computer și să te faci cu adevărat auzit.

Hai să vezi pas cu pas ce are special microfonul acesta și de ce ți-l recomand.

Ai un receiver pe care îl conectezi la laptop sau PC (Windows, macOS sau Linux), iar pe căștile pe care vrei să le folosești lipești o bucată mică de magnet (baza pe care prinzi microfonul ModMic Wireless). Nu-ți face griji, are pe bază adeziv. Iar în pachet mai vin încă două bucăți de bandă dublu adezivă ca să prinzi microfonul cu tot cu baza magnetic de alte căști. Și mai există un alt suport cu tot cu magnet. Sigur, poți pune microfonul oriunde vrei, pe orice suport, dar pe căști vine la îndemână și eficient.

Îl încarci prin portul microUSB (ceea ce-i asigură o autonomie de peste 12 ore) și în cutie mai e un cablu de prelungire a conexiunii USB între receiver și portul USB din calculator. Microfonul în sine are pe el un buton mare, n-ai cum să-l ratezi, și trei lumini: albastru ca să știi că-i conectat și funcționează, galben când se încarcă și roșu când e dat pe mute (faci asta cu o apăsare scurtă pe buton). Dar mai are un switch la capătul opus care îl trece din modul cardioid în cel omnidirecțional. Cel mai des l-am folosit în mod cardioid, ca să anuleze zgomotul din spatele microfonului (sau dreapta mea, cum ar veni).

Un avantaj considerabil pe care îl are microfonul, față de altele wireless, e latența mică: 34 de milisecunde față de-o medie de circa 150 ms pentru concurență. Astfel, te auzi, totuși, în timp real cu ceilalți oameni și nu mai “aștepți” sunetul să te prindă din urmă.

Și mai e o veste bună. Ziceam mai sus de sistemele de operare pe care acest microfon funcționează. Am “omis” dintre acestea unul important: PlayStation 4. Da, poți conecta microfonul la consolă și să îl folosești în sesiunile tale de gaming. Știu că nu-i chiar muncă, dar pentru mine a fost important, deoarece am tot încercat să conectez niște căști wireless standard, cu microfon integrat, și n-am reușit să obțin decât sunet, dar nu să mă și aud.

În fine, de ce îți recomand un microfon? Poate pentru că ai nevoie și nu știi de unde să începi. Și, așa cum am învățat în ultimii ani, dacă vrei ceva care să facă treaba bună, trebuie să iei acea unealtă dedicată. Eu m-am descurcat în câteva videoconferințe cu căști wireless mici și cu o pereche de căști de gaming. A fost rezonabil, dar cu probleme de fiecare dată. Așa am ajuns să vreau mai mult, o calitate la un nivel mai ridicat.

Am ajuns la microfonul acesta la finalul unei perioade interesante. Am cumpărat un mouse mai bun, o tastatură mai bună și, deocamdată, sunt cu ochii pe-o cameră web mai bună decât cea de pe laptop. Toate acestea pentru că rezultatul final trebuie să fie bun. ModMic Wireless acoperă partea de sunet și e atât de bun, încât nu poți obține aceeași calitate pe-o pereche de căști de gaming (la același nivel de preț sau chiar un pic mai sus). Și cu siguranță e la distanță considerabilă de orice sunet ai putea obține cu microfonul din laptop.

Dacă te interesează calitatea mai bună a sunetului, atunci o investiție e justificată. În prezent, eu tocmai mi-am configurat un laptop nou, care are placă video Nvidia RTX, cu aplicația RTX Voice ca să anulez și mai mult zgomotul de fond și să folosesc microfonul și în niște sesiuni de înregistrat voice over. La final, cel mai important e să te faci auzit și s-o faci clar.