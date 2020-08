LIVE Samsung Note 20: preț, specificații și toate detaliile despre noul Samsung

Samsung Note 20 e lansat, în sfârșit. Va fi disponibil în două versiuni: Note 20 și Note 20 Ultra. Specificațiile, așa cum te așteptai, sunt excepționale.

Seria Samsung Note 20 e așteptată deja de câteva luni. E cel mai bun telefon pe care compania îl lansează în acest an și e modelul care se întrece cu iPhone 12 în 2020. Totodată, are câteva modele concurente și de la alte companii.

Ce specificații are Samsung Note 20

Samsung Galaxy Note 20 are un ecran de 6,7 inci Full HD+ plat, scanner de amprentă ultrasonic în display și-o baterie de 4.300 mAh. E rezistent la apă și are S Pen. Ecranul plat îl separă foarte repede de versiunea mai mare, asemenea și colțurile rotunjite.

Camerele de pe spate sunt astfel: 12 megapixeli pentru ultrawide, 64 MP pentru zoom (cu capabilitatea de-a filma 8K), 12 MP pentru ultrawide. Note 20 are 8 GB memorie RAM cu 256 GB spațiu de stocare.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra are un ecran de 6,9 inci Quad HD+ curbat pe margini, scanner de amprentă ultrasonic în display și-o baterie de 4.500 mAh. E rezistent la apă și are S Pen. Camerele de pe spate sunt astfel: 108 megapixeli pentru ultrawide, 12 MP pentru zoom (5x optic), 12 MP pentru ultrawide. Are 8 sau 12 GB și 256 sau 512 GB spațiu de stocare.

Ambele pot fi încărcate rapid pe fir la 25 de wați și wireless la 15 wați. Totodată, au Wi-Fi 6 și 10 megapixeli camere de selfie.

Primul intră în România la 950 de euro. Cel de-al doilea va fi de la 1.300 de euro. Precomanda începe pe 5 august, livrarea în timpul acestei luni. S Pen e mai precis ca niciodată, camerele foto sunt îmbunătățite și compania are câteva opțiuni excelente pentru pasionații de video, inclusiv de-a înregistra sunet pentru video cu microfonul de pe căștile Galaxy Buds Live. De conectivitatea 5G, ce să mai, va fi și ea, așa cum te poți aștepta pentru orice telefon în 2020.

Pentru preview, poți cerceta acest articol.