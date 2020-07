eMAG vinde telefoane, televizoare și calculatoare cu preț ciudat de mic. Telefon Samsung la 550 lei

eMAG are o vară plină cu reduceri. De data asta vorbim de telefoane, televizoare și calculatoare. Și prețuri excelente.

Dacă ești în căutare de electronice și nu numai, ai ajuns bine. Ai ocazia să prinzi vara asta produse la preț mai mic la eMAG. De regulă, reducerile mari sunt la telefoane și televizoare. Am ales câteva pe care le găsești mai jos. Am ales produse bune și de la resigilate, categorie pe care îți recomand s-o verifici în fiecare zi.

Ce să cumperi de la eMAG acum

Din oferta eMAG nu poate fi ignorat și un Samsung Galaxy A71. Are ecran de 6,7 inci, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și o baterie de 4.500 mAh. Cel puțin când vine vorba de autonomie nu-ți faci griji. Iar acesta are preț redus aici

Un alt telefon ieftin, dar cu hardware ceva mai bun, e Oppo A9. Are ecran de 6,5 inci, 4 GB memorie RAM, dar și 128 GB spațiu de stocare. Iar bateria este de 5.000 mAh, ca să nu rămâi niciodată „în pană”. Iar prețul e fenomenal acum

E în oferta eMAG un laptop Lenovo cu Intel Core i3, ecran de 15,6 inci, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. E disponibil aici cu reducere

Unul dintre cele mai ieftine televizoare de la eMAG resigilate e un Star-Light cu diagonală de 55 cm, rezoluție Full HD, o intrare USB, una HDMI, dar și o greutate de doar 3,1 kilograme. Îl poți cumpăra de aici

Cu o diagonală ceva mai mare e un model Nei de 62 cm. Are rezoluție Full HD, ba chiar și Netflix și YouTube. Beneficiază de conectivitate prin Wi-Fi, are două mufe HDMI și două sloturi pentru USB. Aici are prețul mai mic

Cu un preț ceva mai mic e la eMAG un laptop ASUS VivoBook cu Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM, 512 GB spațiu de stocare, dar și-o placă video dedicată. Îl găsești aici cu preț mic

Cel mai ieftin telefon din oferta Samsung e un Galaxy A10. Are 32 GB spațiu de stocare, 2 GB memorie RAM și o baterie de 3.400 mAh. Îl prinzi aici cu super preț