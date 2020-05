eMAG vinde telefoane și televizoare cu preț ciudat de mic. Modele Samsung, Huawei de la 550 lei

În oferta eMAG poți găsi numeroase produse cu preț mai mic. De la televizoare până la telefoane Samsung și Huawei. Am setat niște criterii și-am căutat.

Dacă vrei să ai mai multe reduceri la un loc, eMAG are categoria Outlet. Independent de aceasta, sunt alte reduceri pe care le poți găsi în funcție de ce cauți. Acum am căutat telefoane și televizoare, dar la acele prețuri mult mai mici.

Telefoane și televizoare cu preț mic la eMAG

O primă recomandare este un televizor smart Horizon cu diagonală de 108 cm. Are rezoluție 4K, iar prin aptitudinile smart știi că poți avea acces la aplicații de streaming, cum ar fi Netflix sau HBO Go. Televizorul e acum cu reducere de 31% și are un preț foarte mic

Ca telefon foarte ieftin, chiar la 400 de lei, ai un Huawei Y5P cu 32 GB spațiu de stocare. Acum e la eMAG cu o reducere de 33%. Telefonul are și 2 GB memorie RAM, dar are și-o baterie de 3.020 mAh. Îl poți cumpăra acum cu preț mic

De cealaltă parte există în oferta eMAG un Samsung Galaxy A20e cu 32 GB spațiu de stocare, 3 GB memorie RAM, dar și-o baterie de 3.000 mAh. Iar telefonul e listat cu reducere de 16%. Îl poți cumpăra de aici

Un televizor foarte ieftin e acum listat cu reducere de 27%. E vorba de un produs care costă doar 360 lei, are diagonală de 56 cm, iar rezoluția e Full HD. E disponibil aici

În aproximativ aceeași zonă de preț există un model Star-Light cu diagonală de 80 cm. Prețul e redus acum cu 43%. E disponibil la un preț de 450 lei

Există în oferta eMAG și un telefon Samsung cu preț de 550 lei. E vorba de un Galaxy Grand Prime dual SIM. E disponibil aici

În zona de preț de 1.000 de lei, poți avea și un televizor Tesla cu diagonală de 109 cm, are rezoluție 4K, dar beneficiază și de un sistem de operare prin care să ai acces la Netflix și YouTube, de exemplu. Îl poți prinde cu reducere aici

De la eMAG mai poți cumpăra, cu 550 de lei, un telefon Huawei Y5. Îl poți vedea aici