eMAG vinde deja cel mai ieftin iPhone: cât costă noul iPhone SE în România?

Cel mai nou iPhone e și cel mai ieftin de până acum. eMAG îl listează deja și prețul e excelent. Asta dacă ții cont că e, totuși, un telefon Apple.

Noul iPhone SE e un telefon care arată ca iPhone 8, dar are hardware de iPhone 11. Ecranul e de 4,7 inci, are scanner de amprentă și e rezistent la apă. În România, la eMAG, e la precomandă până pe 1 mai. Îl poți cumpăra și în rate, dacă vrei. Modelul cu 64 GB spațiu de stocare costă 2.400 de lei, dacă iei modelul cu 128 GB plătești 2.650 de lei pe el, iar dacă vrei iPhone SE cu 256 GB asta o să te coste 3.300 de lei.

Ce alte telefoane cu preț redus poți cumpăra de la eMAG

Dacă ți se pare că iPhone SE nu-i suficient, atunci la eMAG ai categoria de resigilate, de unde poți cumpăra telefoane cu preț redus.

Aici am găsit un Samsung Galaxy S10e cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și două camere foarte bune la un preț de sub 2.000 lei

A ajuns la eMAG, la un preț foarte bun, și Huawei Mate 20 Pro. Are serviciile Google, are camere bune, iar prețul este mai mic, dacă îl iei resigilat. Modelul acesta are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl găsești aici cu preț redus

Ziceam de telefoane, dar nu poți rata un laptop excelent la resigilate acum. E vorba de un ASUS TUF cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Are și placă video, desigur. Prețul e la cel mai bun nivel din ultima vreme

Ceva mai ieftin decât iPhone SE e însă un iPhone 8 cu 64 GB spațiu de stocare. Are cameră de 12 megapixeli, scannerul de amprentă pe față și arată la fel. Doar că nu are acel procesor nou și nici nu va primi actualizări până în 2022. Acest telefon a fost, totuși, lansat în 2017. Îl găsești însă aici cu preț mic