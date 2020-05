eMAG pune toate aceste reduceri pe site acum: ce cumperi la preț mai mic

Mai e puțin și intrăm într-o nouă lună. Dar până atunci poți alege ceva bun din oferta eMAG. Am adunat mai jos câteva reduceri.

Poți oricând să arunci un ochi pe categoria cu extra-reducerile momentului. Sunt de toate, de la electrocasnice la electronice, dar împărțite pe producători. Sau poți apela la Outlet, unde sigur găsești ceva util.

Recomandări de oferte de la eMAG

Unul dintre cele mai bune telefoane pe care le poți cumpăra de la eMAG e Samsung Galaxy S10 Plus. Are 512 GB spațiu de stocare, ca să ții toate pozele pe el, 8 GB memorie RAM, are cel mai nou Android, dar și un modul foto-video excepțional. Iar acum are o reducere bună

Dacă vrei un laptop nou, eMAG are la ofertă un Acer Swift 3 cu procesor Intel Core i5, ecran de 14 inci, 8 GB memorie RAM, dar și stocare pe SSD de 512 GB. Și, da, ai Windows 10. Iar prețul e excelent, așa că aruncă o privire aici

Indiferent de perioadă, sigur vrei o cafea bună. Așa că poți profita de-o ofertă excelentă la un espressor Tchibo Cafissimo cu capacitate de 1 litru și 15 bari pentru presiune. Îl iei cu preț mai mic de aici

Dacă vrei un televizor mai bun de la eMAG, nu poți rata un super model Samsung. Are diagonală de 138 cm, rezoluție 4K, beneficiază de-o suită impresionantă de aplicații și e perfect pentru perioada asta când stai mai mult pe acasă. Îl poți cumpăra acum cu super preț

Ca laptop poți alege de la eMAG un ASUS TUF cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Totodată, are o placă video foarte bună de la Nvidia. Dacă vrei să-l cumperi, ar trebui să profiți acum de reducere

Niciodată nu poți spune că ai un internet prea rapid. Recomandarea de acum e un ASUS gigabit pentru cea mai bună viteză. eMAG îl are la preț mic și îl poți cumpăra cât încă e la reducere

În zona de preț de 1.000 de lei, poți avea și un televizor Tesla cu diagonală de 109 cm, are rezoluție 4K, dar beneficiază și de un sistem de operare prin care să ai acces la Netflix și YouTube, de exemplu. Îl poți prinde cu reducere aici