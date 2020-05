eMAG pune pe site prețuri ca de sărbătoare: Huawei la 400 de lei, televizor la doar 500 de lei

eMAG continuă seria excelentă a perioadei cu reduceri mari. Ai la produse de casă, la electronice și electrocasnice, dar și la diverse telefoane foarte bune.

Dacă tot ai văzut ce telefoane au fost în top, în 2020, și dacă vrei să cumperi ceva nou, la preț mai mic, am căutat câteva pe eMAG. De la televizoare de câteva sute de lei până la laptopuri foarte bune, n-ai cum să nu găsești ceva bun.

Ce poți să cumperi cu reducere de la eMAG

O reducere excepțională e la un televizor TCL de 80 cm diagonală și rezoluție HD. Are un preț redus cu 44%. Acum e disponibil la doar 500 de lei

Când vine vorba de telefoane, are Huawei un model cu preț mic. E vorba de Y7 cu 32 GB spațiu de stocare, care beneficiază de toate aplicațiile Google. Îl găsești aici cu reducere de 29%

Ca laptop poți alege un ASUS TUF cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Totodată, are o placă video foarte bună de la Nvidia. Dacă vrei să-l cumperi, ar trebui să profiți acum de reducere

Am căutat modele Huawei și Samsung la eMAG și am pornit de la cel mai mic preț. Așa am ajuns la modelul Y5P cu 32 GB spațiu de stocare, ecran de 5,45 inci, 2 GB memorie RAM și 3.020 mAh baterie. E cu reducere de 33% acum și costă doar 400 de lei

Un alt telefon remarcabil la eMAG eeste Samsung Galaxy S10 Plus cu 512 GB spățiu de stocare, 8 GB memorie RAM, cel mai nou Android (interfața One UI) și camere foto foarte bune. Îl ai disponibil aici cu o reducere considerabilă

Îți mai recomand de la eMAG un ASUS VivoBook cu ecran de 14 inci, procesor Intel Core i5, 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Unde mai pui că are și un design frumos. E disponibil aici

Huawei are un telefon cu serviciile Google pe care îl poți lua. Se numește Nova 5T, are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un sistem de camere foarte bun. Dar cel mai important e prețul

Ca televizor, nu poți rata un Horizon cu diagonală de 80 cm și rezoluție Full HD. Partea mai bună e că ai acces la aplicații de streaming, cum ar fi Netflix sau Amazon Prime Videos. Și acum e cu un preț de doar 700 de lei