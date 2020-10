eMAG le vinde la preț de pomană: telefoane mai ieftine decât le-ai prinde de Black Friday

eMAG listează câteva modele cu prețuri foarte mari. Dacă tot ce te interesează e reducerea, atunci de aici poți începe.

Când vine vorba de reduceri, și începi de la categoria de resigilate, cel mai bine e să sortezi după cele mai mari reduceri. Așa am făcut acum și din ce-are eMAG în stoc am selectat câteva modele pe care să le cumperi și să profiți de ofertă.

Telefoane cu reduceri masive la eMAG acum

Dintre toate aceste telefoane, cel mai ușor se remarcă OnePlus 6T. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie și camere foto rezonabile. Vestea și mai bună e că primește actualizări destul de des pentru Android. Iar acum are o reducere masivă

Un alt telefon deloc de neglijat este Huawei Mate 20 Pro cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și unde mai pui că are o baterie imensă de 4.200 mAh. Iar camerele foto încă își fac treaba foarte bine și are toate aplicațiile de la Google. Îl poți cumpăra de aici

Când cumperi un Note, treci cumva la alt nivel în ceea ce poți face cu telefonul. De data asta, eMAG are la preț excelent modelul Note 9. Are jack de căști, are un ecran excelent, unde mai pui că bateria e bună și, totodată, ai S Pen. Îl poți cumpăra de aici cu reducere masivă

Un telefon încă rezonabil, acum listat de eMAG cu preț mic, e Nokia 7.1. Are un ecran de 5,84 inci, are 64 GB spațiu de stocare, dar și-o baterie de 3.060 mAh. Îl poți avea acum cu reducere

Am păstrat pentru final poate cea mai mare reducere din tot ce pune eMAG la vânzare. E vorba de modelul Samsung Galaxy Fold cu 512 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, dar și cele două ecran deosebite pe care le are, unul dintre ele fiind pliabil. Bateria este de 4.380 mAh. Poți avea telefonul cu preț mic aici