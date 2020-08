eMAG le dă atât de ieftin, încât zici că a greșit prețurile. Telefoane de la 400 de lei și multe altele

eMAG continuă seria excelentă de reduceri. Ai acum ocazia să prinzi reduceri la produse de care ai nevoie și care costau prea mult.

Campania Summer Sale de la eMAG promite reduceri mari la produse electronice, electrocasnice, dar și de fashion și băcănie. Practic, ai o mulțime de produse pe care să le adaugi în coș și le iei la preț mai mic.

Produsele cu preț mic de la eMAG acum

Nokia 2.2 e un telefon pe care îl prinzi la preț mic acum. Are 16 GB spațiu de stocare, un ecran mare de 5,71 inci, 2 GB memorie RAM, dar și-o baterie de 3.000 mAh. Și are un preț de doar 400 de lei acum

Un laptop foarte ieftin, poate pentru copii sau nepoți, e de la HP. Are ecran de 15,6 inci, 256 GB spațiu de stocare, dar și 4 GB memorie RAM. Și are reducere masivă aici

eMAG mai are un televizor și de la Samsung. Are sistem de operare Tizen, beneficiază de toate aplicațiile de care ai avea nevoie, iar de conținut te bucuri la rezoluție 4K. Și e listat în campanie aici

O super reducere e și la Huawei Nova 5T. Telefonul are toate aplicațiile și serviciile Google, are 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM. Și are reducere bună aici

Ca telefon ieftin, îți recomand un Samsung Galaxy A20e cu 32 GB spațiu de stocare, ecran de 5,8 inci HD, 3 GB memorie RAM și o baterie de 3.000 mAh. Are un preț de doar 530 lei

Ca super televizor nu strică să iei în calcul un model de la Philips. Vorbim aici de un televizor cu diagonală de 126 cm, are rezoluție 4K și rulează toate aplicațiile de care ai nevoie. Și are reducere de aproape 50% chiar acum

Ca super telefon ai la dispoziție ASUS ROG Phone 3 Strix Edition. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, dar și conectivitate 5G. E pregătit pentru gaming și deja a intrat la reducere. Îl prinzi cu preț mic aici

Și o super reducere la televizor. E vorba de un model Nei cu diagonală de 62 cm, ecran Full HD și câteva aplicații de streaming. Costă doar 480 de lei acum