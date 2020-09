eMAG le-a pus pe site chiar azi: așa prețuri nu mai prinzi decât la zi mare

eMAG a început săptămâna în forță cu o mulțime de reduceri. Am adunat câteva dintre ele ca să alegi mai ușor ce-i bun pentru tine și să-ți faci treaba în continuare.

Cea mai bună categorie de la care să pornești căutarea când vine vorba de eMAG e Resigilate. Ai aproape toate produsele din categoriile principale, dar aici sunt cu preț redus. De aici am sortat și câteva laptopuri, telefoane și nu numai.

Ce poți lua acum de la eMAG cu preț redus

Ca telefon, nu poți rata din oferta eMAG un Huawei P30 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și aplicațiile Google. Modelul acesta are aproape un an de când a fost lansat, dar încă își face treaba. Îl găsești aici

Ca super laptop nu poți rata un Lenovo legion cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 16 GB memorie RAM, dar și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Și, da, are placă video dedicată: Nvidia RTX 2070. Iar prețul mai bun e disponibil aici

Un telefon la preț mic vine de la OnePlus. E vorba de modelul Nord, lansat recent, dar cu caracteristici de invidiat. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și unde mai pui că-i deja 5G. Așa că ia-l de-aici cât încă e în stoc

Un alt super laptop vine de la ASUS. E perfect pentru muncă și școală. Are un ecran de 14 inci, e din seria ZenBook, are 8 GB memorie RAM, 512 GB spațiu de stocare pe SSD și are placă video dedicată. Iar prețul mai mic e chiar aici

Un telefon de top la eMAG resigilate e Samsung Galaxy S20 Plus. A fost anunțat în februarie și are super hardware. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, dar și trei camere deosebite cu care să surprinzi tot ce te interesează. Totodată, poți filma 8K. Are prețul mai mic aici