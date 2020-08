eMAG îi uimește pe români chiar azi: 6 produse care au reduceri masive

eMAG continuă seria de reduceri excelente, iar de data asta sunt scoase la rampă șase produse deosebite. Le-am găsit și adunat aici, ca să știi ce să cumperi la preț redus.

După campania Summer Sale, eMAG continuă seria de reduceri pentru anumite produse din stoc. De data asta vorbim de cele din categoria Le-ai văzut la TV. E vorba de produse pe care magazinul le-a promovat pe TV, iar pe site le listează la reducere.

6 produse cu preț mic la eMAG

O reducere considerabilă e la un televizor Samsung cu diagonală de 138 cm, rezoluție 4K, dar și sistem de operare Tizen care transformă acest model într-un smart TV pe care ai acces la o mulțime de aplicații. Și prețul foarte mic e aici

O combină frigorifică încăpătoare poate fi luată acum cu preț redus. E un model Heinner cu volum de 268 litri, clasa energetică A+, dar și o înălțime de 170 cm. E listată aici cu reducere

eMAG are și un laptop în seria asta de reduceri. E vorba de un model HP cu Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Vestea și mai bună e că are placă video dedicată: Nvidia MX330 cu 2 GB memorie RAM. Și are un super preț aici

Ca să te pregătești de toamnă, eMAG are la reducere o mașină de tocat Bosch. Vorbim de un model care poate toca 1,7 kilograme pe minut, are două site, poate stoarce și roșii, dar are și 3 discuri pentru răzuire și feliere. Ca să nu mai zic că e la super reducere aici

Tot de la Bosch poate nu ți-ar strica o mașină de spălat. Are o capacitate de 7 kilograme, are 1.200 rotații pe minut și e în clasa energetică A+++. A intrat la reducere aici

O combină frigorifică numai bună înainte de toamnă vine de la Ariston. Modelul Hotpoint are un volum de 369 litri, clasa energetică A++, dar și funcția No Frost. O poți cumpăra de aici