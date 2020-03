eMAG face spectacol cu reduceri: Samsung la sub 100 lei, iPhone la 150 lei pe lună

eMAG are o campanie specială cu reduceri. Astfel ai telefoane Samsung, iPhone și Huawei la prețuri foarte mici. Dar poți lua și electrocasnice sau produse de bricolaj la prețuri mai mici. Ideea e că totul e printr-un sistem de rate. Mai jos am adunat câteva produse.

eMAG continuă în martie campanie cu reduceri și rate din februarie. Astfel, ai 24 de rate la tot felul de produse pe care le are magazinul. La telefoane ai cele mai bune reduceri, în special dacă vrei un model mai scump. Până și iPhone Xs a ajuns la 150 de lei pe lună.

Ce oferte ai acum la eMAG

Una dintre ofertele excelente de la eMAG e la OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Are suport dual SIM, deja cel mai nou Android, 12 GB memorie RAM, un design aparte și 256 GB spațiu de stocare. Unde mai pui că are și-o cameră de tip periscop. Îl găsești la sub 163 de lei pe lună aici.

Samsung Galaxy A80 e un telefon cu un modul excepțional pentru cameră. Are 8 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, dar și un ecran imens. Partea și mai bună e că acum are un preț foarte bun: sub 94 de lei pe lună.

De la Huawei e disponibil acum un P30 Pro cu 8 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și cel mai nou Android. Telefonul va mai primi încă o actualizare la finalul lui 2020. Are toate aplicațiile Google și un ansamblu foto-video excelent. Prețul mai mic e disponibil aici.

iPhone Xs cu 64 GB spațiu de stocare, două camere foto și un ecran de 5,8 inci costă 150 de lei pe lună. E disponibil la eMAG acum.

Când vine vorba de un telefon scump și nou de la Samsung, ai Galaxy S20. E modelul cu ecran de 6,2 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Bateria e de 4.000 mAh și camera de selfie e de 10 MP. Găsești versiunea cu 8 GB RAM și 128 GB stocare aici.