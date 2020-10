eMAG face spectacol chiar acum: super reduceri de care să profiți chiar acum

eMAG ține pe site mii de reduceri. Dintre toate acestea am ales câteva de care să profiți chiar acum și să n-ai regrete mai apoi.

Nu poți rata categoria de resigilate de la eMAG, unde ai unele dintre cele mai bune reduceri tot timpul. Iar dacă vrei livrări foarte rapide, nu strică să arunci o privire și pe serviciul Tazz by eMAG. Ajung produsele mai repede decât pizza, uneori. Altfel, aruncă o privire pe produsele selectate mai jos și vezi dacă-ți surâde ceva.

Ce poți să iei de la eMAG acum cu reducere

În 2020, AMD a revenit în forță cu super procesoare. Iar acum ai la eMAG un laptop foarte bun. Are doar 1,23 kilograme și o grosime de doar 15,9 mm. E vorba de un MSI Modern 14 cu AMD Ryzen 5. Cu așa procesor, la pachet cu 8 GB memorie RAM și placă video Radeon RX Vega 6, laptopul e și ultraportabil, e și performant. Ca să nu mai zic de preț, care-i foarte bun

Ca telefon, magazinul listează acum cu reducere și un Nokia 6.2 cu preț foarte bun. Are ecran de 6,3 inci Full HD+, are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM, dar are și camere foto decente. Unde mai pui că bateria este de 3.500 mAh. Îl prinzi aici cu reducere de zile mari

Totodată, nu poți omite ce oferă Samsung. E vorba de un Samsung Galaxy A20s cu 32 GB spațiu de stocare, 3 GB memorie RAM, dar și un ecran imens: 6,5 inci HD+. Are și camere foto foarte bune, dar și-o baterie de 4.000 mAh. Iar acum are preț foarte mic

Iar la precomandă tocmai a intrat unul deosebit. E vorba de Oppo Reno 4 Pro are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM și oferă conectivitate 5G. Prețul este de 3.500 lei. În cazul Reno 4 Lite, un model ceva mai ieftin, ai 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și conectivitate 4G. Telefonul costă 1.700 de lei

În fine, mai poți pune pe listă și un Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Acest model are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, iar bateria este de 4.500 mAh. Și are un super preț aici