eMAG face asta pentru toți românii: așa reduceri mai vezi doar când greșește prețurile

eMAG promite reduceri excepționale în această perioadă. Scopul e precis: începe școala și magazinul pune la bătaie o mulțime de oferte. Am selectat câteva dintre cele pe care le are disponibile.

Campania Back to School de la eMAG vine cu un mesaj promițător: „Reduceri de nota 10 pentru noul an școlar„. Cele mai importante oferte sunt la laptopuri și telefoane, dar nu strică să arunci o privire la mobilă și saltele, pentru camera copilului, sau la băcănie, că poate găsești ceva bun. Mai jos am ales câteva produse.

Ce să iei din campania eMAG de-acum

Prima recomandare e un telefon, că sigur nu strică. E vorba de un Samsung Galaxy A21s cu 32 GB spațiu de stocare, ecran HD, 3 GB memorie RAM, dar și-o baterie generoasă de 5.000 mAh. Și are super preț chiar aici

Ca laptop am găsit un model la supre preț. E vorba de un model ASUS cu Intel Celeron, are ecran de 15,6 inci, spațiu de stocare de 500 GB, dar și un design frumos. Îl găsești cu reducere aici

Încă un telefon remarcabil din oferta eMAG e un Huawei P30 Lite cu ecran de 6,15 inci Full HD+, are 64 GB spațiu de stocare, dar și 4 GB memorie RAM. Cel mai bine se remarcă acest telefon când vine vorba de camere foto. Dar acum are și-o reducere bună, așa că nu strică să-l iei în seamă

Un alt laptop pe care l-am remarcat în catalogul eMAG e tot un ASUS, dar are 256 GB spațiu de stocare pe SSD. Are, totodată, și ecran de 15,6 inci și 4 GB memorie RAM. Un plus e că încă are suport pentru scriere și citire DVD. Îl poți cumpăra de aici

Nu putea lipsi din această și poate cel mai bun telefon pe care îl poți face cadou unui elev. E vorba de Samsung Galaxy S10 Plus cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, dar și trei camere foto excelente. Îl ai la reducere masivă aici