eMAG face asta chiar de 1 decembrie: telefoane Samsung, Huawei la preț de chilipir

După tot valul de reduceri de Black Friday, eMAG încă mai are stocuri. Poți găsi un super telefon chiar azi, de 1 decembrie.

Am ales de pe site-ul eMAG câteva produse pe care să le iei fără să-ți faci griji că vor intra prea curând la preț mai mic. Sunt deja la poate cel mai bun preț din ultima vreme.

Ce să cumperi de la eMAG chiar acum

Unul dintre cele mai bune telefoane de cumpărat acum este un Samsung Galaxy S10 Lite cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și camere foto onorabile. Are super preț chiar acum

N-ai cum să ratezi un Huawei P40 Pro cu 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și conectivitate 5G. Îl prinzi la mega reducere

Dacă gătești mai mult în perioada asta, de la eMAG și Bosch, ai o hotă încorporabilă, telescopică, care are și-o putere de 400 mc/h. Are 1 motor și e din inox. O poți cumpăra cu preț mai mic

Sub hotă poți pune la fix un cuptor. Are un preț de senzație acum la eMAG. Are un volum de 66 litri, clasa energetică A și e realizat din inox. Îl găsești aici cu prețul mai mic

E acum și un preț excelent la Huawei Nova 5T. eMAG listează modelul cu 128 GB, 6 GB memorie RAM și niște camere foto foarte bune. Ai telefonul cu mega reducere

Samsung are un televizor QLED la super preț acum. Are diagonală de 123 cm, rezoluție 4K și sistemul de operare Tizen prin care ai acces la numeroase aplicații de video streaming. Îl prinzi aici cu preț mic

Tot de la Samsung n-ai cum să ratezi cel mai bun telefon din 2019. E vorba de un Samsung S10 cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și trei camere foto excelente. Unde mai pui că eMAG îl are și la preț mic acum. Îl prinzi aici cu reducere de zile mari

În fine, dacă ești în căutare de mașini de spălat rufe, e în regulă, eMAG are o ofertă de la Bosch. Vorbim de un model cu o capacitate de 9 kilograme, are 1.400 rpm și clasa energetică A+++. Unde mai pui că are și tehnologia EcoSilence. O poți cumpăra cu preț mai mic de aici