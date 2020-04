eMAG deja a dezvăluit reducerile momentului: televizor la 500 de lei și multe electrocasnice ieftine

Secțiunea Outlet de la eMAG aduce câteva oferte bune în fiecare zi. Azi am remarcat un televizor ieftin, dar și câteva telefoane bune sau electrocasnice.

Azi, eMAG scoate în față la Outlet produse de casă și grădină. Poate că n-ai nevoie acum de un balansoar sau de un grătar, dar la vară ți-ar putea fi foarte bune. În fine, ai, desigur, toate electronicele și electrocasnicele de care ai nevoie, dar acum la preț mai mic. Am și ales câteva. Sau poate vrei niște măști. A băgat în stoc 10 milioane acum.

Ce poți cumpăra acum de la eMAG Outlet

Produsul care a ieșit cel mai mult în evidență e un televizor Star-Light la 500 de lei. Are o digonală de 60 cm, are rezoluție HD și rulează Android TV, așa că beneficiezi și de niște aplicații. Îl poți cumpăra de aici la preț mai mic

Poți cumpăra și-o combină frigorifică la preț mai mic. Are un volum de 309 liti, e în clasa energetică A+++ și beneficiază de opțiunea Supreme No Frost. Are o înălțime de 188,5 centimetri. Poți cumpăra de aici

Ca telefon, nu poți greși cu un Samsung Galaxy Note 9 pe care eMAG îl listează acum la preț mai mic. E versiunea cu 512 GB spațiu de stocare, are două camere foto, 8 GB memorie RAM și cea mai nouă versiune de Android. Îl poți cumpara de aici la preț mai mic

Un alt televizor la care să fii atent e un Samsung cu sistem de operare Tizen, așa că ai și Netflix, are rezoluție 4K și-o diagonală de 108 cm. E disponibil acum cu o reducere masivă

Ca laptop, poate e momentul să-ți iei unul mai performant. eMAG are modelul Acer Nitro 7 cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD și rată de refresh 144 Hz, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare pe hard disk. Totodată, are placă video. E disponibil acum la un preț redus cu 30%