eMAG dă toate aceste produse la preț de chilipir: mai prinzi așa ceva doar când greșește prețurile

eMAG are o mulțime de reduceri de care să profiți în această perioadă. Am ales produse care să te ajute să intri mai bine în toamnă.

Nicio căutare de reduceri n-ar trebui să treacă peste categoria de Resigilate. Aici eMAG aduce toate acele produse pe care clienții le-au comandat și returnat. Vestea bună e însă că prețul a ajuns suficient de mic. Totodată, poți avea încredere și în categoria Le-ai văzut la TV. Din cele două am ales câteva produse.

Ce să iei de la eMAG cu preț mic acum

Nu strică să ai un smart TV. Uite, de la LG există un model listat de eMAG cu reducere. E vorba de un model cu diagonală de 139 cm, rezoluție 4K și tehnologie LED pentru afișaj. Iar acum prinzi produsul la preț foarte mic

Ca super laptop, de la ASUS e disponibil cu reducere un model TUF cu procesor Intel Core i5, are ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM, dar și 512 GB de stocare pe SSD. Iar placa video e deosebită: Nvidia GTX 1650 cu 4 GB memorie. Și poți cumpăra acest model de aici

Ca telefon, poți alege un Samsung Galaxy S20 Plus. Acesta e telefonul de mijloc între S20 și S20 Ultra. Are o baterie de 4.500 mAh, un super ansamblu foto-video, dar și 128 GB spațiu de stocare. Iar memoria RAM este de 8 GB. Și are reducere chiar acum

eMAG mai are un alt laptop foarte bun. E vorba de un model de gaming: ASUS ROG Zephyrus. Are ecran de 17,3 inci Full HD, procesor Intel Core i7, are 32 GB memorie RAM, dar și 1 TB de stocare pe SSD. Și, da, nu lipsește o placă video foarte bună. Poți cumpăra produsul de aici cu reducere

Dacă vrei un telefon foarte ieftin, există în oferta eMAG un Huawei P40 Lite cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM. E disponibil aici