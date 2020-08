eMAG bagă reduceri șoc: telefoane, laptopuri la prețuri stupefiant de mici. Ce să iei chiar acum

E o serie de oferte de care să știi acum la eMAG. Dacă vrei un telefon nou, sau un laptop mai performant, ai de unde alege și chiar cu o economie de bani.

Ofertele eMAG ar trebui cercetate de la câteva categorii precise. Cel mai bine e să începi de la resigilate. Totodată, nu ignora nici categoria Văzute la TV. Aici sunt adunate acele produse pe care magazinul le promovează pe TV și le aduce într-un singur loc, ca să le găsești mai ușor. Am adunat mai jos câteva produse la preț mai mic.

Ce să cumperi de la eMAG acum

Un super laptop de luat acum la reducere e un MacBook Pro de 13 inci cu Touch Bar. Are procesor Intel Core i5, are 8 GB memorie RAM, dar și 128 GB spațiu de stocare. Îl găsești aici cu preț bun

Ca telefon, nu poți ignora un Samsung Note 10. Are o reducere considerabilă acum. Are 256 GB spațiu de stocare, super camere foto, dar și 8 GB memorie RAM. Modelul acesta e acum listat aici

Ca televizor de la eMAG, îți recomand un LG cu diagonală de 123 cm, rezoluție 4K și chiar webOS ca să fie smart TV. Partea bună e că ai tot felul de aplicații de video streaming. Are acum un preț foarte mic

Cu o reducere considerabilă poți cumpăra Huawei P40 Lite. Telefonul a fost lansat în primăvară. Acum, eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și un design desăvârșit. Ai reducerea de zile mari aici

Mai e pe listă și un laptop de gaming. E vorba acum de un model Legion. eMAG are reducere la versiunea cu ecran de 15,6 inci Full HD, 16 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Și ai reducerea disponibilă aici

Poți alege la preț mic și-o combină frigorifică de la LG. E în clasa de energeie A+++, are funcția No Frost, beneficiază de un compresor liniar inverter, are display și-un volum de 384 litri. Îl prinzi aici cu preț mai mic