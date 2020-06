eMAG are prețuri șocant de mici chiar azi. Telefoane de la 300 lei, laptopuri de la 860 lei

eMAG are o categorie cu reduceri spectaculoase. Am sortat prin marea de produse, unde vorbim de mii, ca să ai aici cele mai bune reduceri. Aruncă o privire și vezi ce alegi.

Cel mai bun loc din care să pornești în căutare de reduceri pe eMAG e categoria de Resigilate, unde sunt televizoare, laptopuri, telefoane și nu numai la prețuri foarte mici. Aici vorbim de produse comandate de alți oameni, returnate în mai puțin de-o lună, iar acum au pachetul resigilat. Ele funcționează fără probleme.

Reducerile surprinzătoare puse de eMAG pe site azi

Am găsit în această categorie eMAG un Nokia 2.2. Are 16 GB spațiu de stocare, 2 GB memorie RAM, dar și un ecran de 5,71 inci. Unde mai pui că are baterie de 3.000 mAh și o cameră foto de 13 MP, alături de una de 5 MP. Îl găsești acum la un preț de doar 300 de lei

În cazul în care cauți un televizor, eMAG are un model QLED de la Samsung cu diagonală de 108 cm, rezoluție 4K și este, evident, un smart TV. Îl găsești aici cu reducere

Dacă vrei un laptop foarte ieftin, atunci ar trebui să arunci o privire pe un model ASUS. Are procesor Intel, ecran de 15,6 inci, 4 GB memorie RAM, dar și 500 GB spațiu de stocare. Îl prinzi acum cu doar 860 de lei

Un alt televizor pe care îl poți lua e de la Philips. A fost lansat în 2019, are rezoluție 4K, o diagonală de 108 cm și rulează pe Android TV, așa că ai acces la toate aplicațiile de care ai nevoie. E disponibil aici

Un laptop cu reducere masivă e un ASUS TUF cu ecran de 15,6 inci Full HD, rată de refresh de 120 Hz, 8 GB memorie RAM și placă video Nvidia. E disponibil spre achiziție aici

În fine, încă un telefon. Un Samsung Galaxy A80 cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un sistem excepțional pentru activarea camerelor foto. Îl ai disponibil aici cu reducere