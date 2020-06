eMAG are pe site reduceri excelente la telefoane Samsung, Huawei și la laptopuri

Suntem aproape de finalul lunii, dar eMAG încă are o mulțime de produse pe care să le dea cu preț redus. De fapt, le ai pe toate într-o categorie la care să fii atent.

eMAG adună cele mai multe reduceri la categoria resigilate. Aici e vorba de produse de băcănie, fashion, telefoane și alte electronice, chiar și electrocasnice. Mai jos am adunat câteva dintre aceste produse.

Reducerile eMAG de care să profiți acum

Samsung Galaxy S10 Lite a fost lansat la începutul anului și deja are o reducere masivă la eMAG. E vorba de un produs resigilate, cu 128 GB spațiu de stocare, camere foto foarte bune, dar și un ecran pe măsură. Îl poți cumpăra de aici

UN laptop de gaming foarte bun este Acer Nitro 5. Are Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 256 GB spațiu de stocare pe SSD și o placă video Nvidia GTX 1050Ti. Practic, duce cam orice sarcină ai avea. Și e listat aici cu reducere

Un televizor pe care îl poți lua e de la Philips. A fost lansat în 2019, are rezoluție 4K, o diagonală de 108 cm și rulează pe Android TV, așa că ai acces la toate aplicațiile de care ai nevoie. E disponibil aici

eMAG are și un alt laptop foarte bun. E vorba de un Dell Vostro care acum are o reducere de aproape 50%. Are procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 1 TB de stocare și 8 GB memorie RAM. Are și placă video dedicată, dar mai ales are Windows 10 Pro. Îl poți cumpăra de aici

Dacă vrei un telefon ieftin, dar bun, încă e o idee foarte bună să alegi un Galaxy S10e. A fost lansat în 2019, dar are dimensiuni reduse și un hardware bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, beneficiază de cel mai nou Android și-acum a scăzut mult prețul. E disponibil aici, dacă ești interesat

eMAG are un preț bun și pentru Huawei P30 Pro. E vorba de modelul lansat în 2019, are toate serviciile Google, are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și un ecran excelent. Iar camera foto dispune de un zoom optic foarte bun. Îl găsești la reducere aici