eMAG are chiar acum pe site unele dintre cele mai bune reduceri din an

Nicio zi fără reduceri, nu? Așa că am adunat aici ce-are eMAG la preț foarte bun, ca să alegi ceva excelent în plină primăvară.

Din ce listează eMAG pe site, am ales câteva produse care sigur ți-ar fi bune. De la telefoane și televizoare până la laptopuri. Aruncă un ochi pe lista de mai jos și vezi ce te tentează.

Ofertele eMAG de care să profiți acum

Cel mai bun telefon al momentului e, fără îndoială, Samsung S20. Are cel mai nou Android, trei camere foarte bune și unde mai pui că filmează și 8K. Iar acum e la un preț mai mic

eMAG are și un Galaxy Note 9 cu 512 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Telefonul are două camere foto, primește actualizări regulate și încă poate fi foarte util. Îl iei acum cu preț redus

OnePlus 7T e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware are. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. A ajuns acum la un preț mai decent

Dacă vrei un televizor mai bun, ai o ofertă la unul TCL. eMAG listează un model cu Android TV, diagonală de 109 cm și rezoluție 4K. Funcționează cele mai bune aplicații, de la YouTube până la Netflix și HBO Go. Acum are o reducere importantă

Ca laptop poți alege un ASUS TUF cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Totodată, are o placă video foarte bună de la Nvidia. Dacă vrei să-l cumperi, ar trebui să profiți acum de reducere

LG are la eMAG un televizor cu webOS, rezoluție 4K și o diagonală de 108 cm. Are aplicațiile de care ai avea nevoie pe un smart TV, dar mai ales are o reducere bună. Îl poți cumpăra de aici

Huawei are un telefon cu serviciile Google pe care îl poți lua. Se numește Nova 5T, are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un sistem de camere foarte bun. Dar cel mai important e prețul