eMAG are aceste 9 produse la preț foarte mic: unde găsești și mai multe oferte?

Un echipament lent te va încurca mai mult decât te va ajuta. Tocmai de aceea am căutat 9 produse cu preț mai mic de la eMAG. De la telefoane și laptopuri până la televizoare. Și ideea ar fi, pe cât posibil, să schimbi echipamentul atunci când nu mai ține pasul cu tine.

Cel mai ușor să găsești produse cu preț mic la eMAG e să intri în categoria de Resigilate. Poți alege în funcție de ce cauți, poți sorta în funcție de discount și apoi alegi. Ce am sortat mai jos sunt produse bune, dar care au și-o reducere însemnată.

Produse cu preț mic la eMAG

Ca telefon, poți începe cu Samsung Galaxy A70. Are 128 GB spațiu de stocare, camere foto foarte bune, dar și 6 GB memorie RAM. Și acum îl poți prinde cu reducere însemnată

Ca laptop, unde sunt și reduceri masive, am găsit la eMAG un ASUS ROG cu procesore Intel Core i8, ecran de 15,6 inci Full HD, rată de refresh de 144 Hz, dar și 8 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare ai 1 TB pe hard disk, dar și 256 GB SSD. Și, da, are placă video: Nvidia GTX 1070 cu 8 GB memorie. Îl poți găsi aici

În cazul în care cauți un televizor, eMAG are un model QLED de la Samsung cu diagonală de 108 cm, rezoluție 4K și este, evident, un smart TV. Îl găsești aici cu reducere

Tot de la Samsung, în oferta eMAG de resigilate e și un Galaxy Note 10 Plus cu 12 GB memorie RAM, camere foto care încă se descurcă excpețional, dar are și 256 GB spațiu de stocare. Are prețul mult redus aici

Vestea mai bună e însă că Samsung Galaxy S20 Ultra a intrat la ofertă de resigilate. eMAG are produsul cu preț mai mic aici

Un alt televizor pe care îl poți lua e de la Philips. A fost lansat în 2019, are rezoluție 4K, o diagonală de 108 cm și rulează pe Android TV, așa că ai acces la toate aplicațiile de care ai nevoie. E disponibil aici

Un laptop cu reducere masivă e un ASUS TUF cu ecran de 15,6 inci Full HD, rată de refresh de 120 Hz, 8 GB memorie RAM și placă video Nvidia. E disponibil spre achiziție aici

La polul opus e un produs de la Acer în oferta eMAG. E vorba de un laptop cu procesor Intel Core i3, ecran de 15,6 inci, 4 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Îl poți cumpăra de aici

În fine, încă un telefon. Un Samsung Galaxy A80 cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un sistem excepțional pentru activarea camerelor foto. Îl ai disponibil aici cu reducere