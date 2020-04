eMAG a pus pe site soldările momentului: televizor la 350 de lei, telefoane și laptopuri

eMAG a pornit o campanie nouă de reduceri. I-a zis „Outlet” și propune soldările momentului. Sunt televizoare ieftine, telefoane, dar și laptopuri.

În eMAG Outlet, magazinul propune mai multe produse la preț mic. Sunt telefoane care încă îți pot fi utile, televizoare ieftine, dar și câteva laptopuri sau computere foarte bune. Sigur, nu se oprește totul la electronice, ai și produse pentru auto, articole și chiar de îngrijire personală.

Ce poți să iei acum din eMAG Outlet

Prima propunere este un televizor Diamant. Are o diagonală de 61 centimetri, o rezoluție HD și, ei bine, în esență e un televizor pe care să-l pui pe unde ai nevoie. Nu-i smart, nu are cine știe ce tehnologie a ecranului, dar are un preț excelent. Îl poți cumpăra acum cu 350 de lei

Huawei P20 Pro e încă un telefon bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ansamblu de camere foto către un total de 92 megapixeli. Telefonul va primi în curând și actualizare la Android 10. Acum are o reducere semnificativă

Dacă tot stai acasă acum, probabil că ai nevoie de un internet foarte bun. În cazul în care ai probleme cu echipamentul, aruncă o privire către un router nou. Tenda are un router cu patru antene, dual-band și un design cât se poate de modern. Și e acum la cel mai mic preț

Samsung are în oferta eMAG un Galaxy Note 9. Are 512 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM și două camere foarte bune. Acest telefon se remarcă și prin S Pen, un stylus care îți va fi util în anumite momente. Îl găsești acum listat de magazin

De la Acer, la un preț foarte bun, ai un Travel Mate P2 cu ecran de 15,6 inci Full HD, Intel Core i3 și 4 GB de memorie RAM. Spațiul de stocare este de 256 GB și prețul e bun. E disponibil în campania de reduceri

Dacă ai mai mulți bani de dat pe un televizor, la eMAG ai un smart TV Philips. Rulează Android TV, are o diagonală de 126 cm și rezoluție 4K. Îl poți cumpăra de aici

Un alt laptop pe care l-ai putea lua în calcul e un ASUS VivoBook cu Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Găsești produsul aici