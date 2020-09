eMAG a făcut-o din nou: dă totul la sub 120 lei, românii sunt uimiți. Reducerile momentului sunt aici

eMAG trage tare cu campaniile de reduceri și de data asta vorbim deja de un clasic: totul sub 120 de lei. Și sunt o mulțime de produse pe care să le cumperi.

Campania cu totul sub 120 de lei a debutat la eMAG în primăvară și de atunci tot revine în anumite weekenduri. De data asta vorbim, din nou, de-o ofertă extrem de generoasă din care să alegi. Dar, ca să-ți fie mai ușor, am adus aici cele mai utile și mai bune produse pe care să le cumperi la astfel de prețuri mici.

Ce să cumperi de la eMAG la sub 120 de lei

Set 3 camere false de supraveghere Barste, led rosu intermitent. Ai un super preț chiar aici

Statie radio portabila PNI PMR R30 Pro, 1 buc, acumulator 1200 mAh, ASQ, Scan, TOT, Monitor, port micro USB, incarcator si casca incluse. Cel mai mic preț pentru acest sistem e aici

Aspirator de geam Star-Light AGC-1312W, Aspirare umeda, 3.6V, Autonomie 25 min, Alb/Albastru. eMAG a listat produsul la super preț și e disponibil aici

Incalzitor pentru biberon Lorelli, Verde. eMAG vine în ajutorul părinților cu reducere. Îl poți cumpăra de aici

Tigaie pentru clatite Tefal Extra, 34 cm. Sigur îi găsești un loc în bucătărie, dacă tot e la reducere la eMAG. O cumperi de aici

Masca de sudare automata cu cristale lichide Velt VT-02. Așa ceva nu se ratează. E aici la super preț acum

Aparat de calcat vertical Daewoo DGS1200C, 1100 W, rezervor 80 ml, abur 25 gr/min, Bej. Nici nu știi când ai nevoie, așa că profită

Mouse wireless Logitech Pebble M350, Alb. Îl iei chiar de aici

Modelator pentru barba all in one – MicroTouch Solo, Precizie maxima, Cap rotativ, utilizare fata, corp, Lampa LED incorporata. eMAG are prețul mai mic acum. Cumperi acest aparat de aici la preț mic

Memorie USB Kingston DataTraveler SE9 G2 128GB, USB 3.0 , Black Nickel Edition. Pui pe el tot ce-ai nevoie

DVD writer extern ASUS SDRW-08D2S-U LITE, 8X, ultra-subtire, suport M-DISC, compatibil cu Windows si Mac OS, ASUS Webstorage gratuit 12 luni, Nero BackItUp, E-Green, Negru. eMAG îl are, în sfârșit, la reducere. Nici nu știi când vei avea nevoie