eMAG a adunat cele mai mari reduceri în Outlet: ce poți cumpăra

eMAG are o categorie aparte cu reduceri acum. I-a zis Outlet și-a listat mai multe produse cu preț mic. Practic, caută să le dea repede. Am adunat câteva aici, ca să alegi mai ușor.

În eMAG Outlet ai mai multe categorii de produse acoperite. Cele mai bune prețuri s-ar putea să le găsești însă la electronice și de-acolo îți propun să începi.

Ce listează eMAG în Outlet

Dacă ai mai mulți bani de dat pe un televizor, la eMAG ai un smart TV Philips. Rulează Android TV, are o diagonală de 126 cm și rezoluție 4K. Îl poți cumpăra de aici

Samsung are în oferta eMAG un Galaxy Note 9. Are 512 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM și două camere foarte bune. Acest telefon se remarcă și prin S Pen, un stylus care îți va fi util în anumite momente. Îl găsești acum listat de magazin

Ai și un televizor Diamant de la eMAG. Are o diagonală de 61 centimetri, o rezoluție HD și, ei bine, în esență e un televizor pe care să-l pui pe unde ai nevoie. Nu-i smart, nu are cine știe ce tehnologie a ecranului, dar are un preț excelent. Îl poți cumpăra acum cu 350 de lei

Un laptop pe care nu-l poți rata este Acer Nitro 7. Are un Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAm, dar și 512 GB stocare pe SSD. Unde mai pui că dispune și de placă video. Îl poți cumpăra de aici

Huawei P20 Pro e încă un telefon bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ansamblu de camere foto către un total de 92 megapixeli. Telefonul va primi în curând și actualizare la Android 10. Acum are o reducere semnificativă

De la Nokia e disponibil la eMAG modelul 4.2 cu 32 GB spațiu de stocare, 3 GB memorie RAM și un ecran de 5,7 inci. Are suport pentru card microSD, are două camere foto și o baterie de 3.000 mAh. E acum la un preț mai bun