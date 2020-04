Cele mai tari oferte de la eMAG pentru acest weekend

Dacă ești în căutare de produse noi, poți găsi la eMAG câteva oferte foarte bune, Aici am adunat câteva.

De fiecare dată când vrei ceva bun, nu uita să verifici și secțiunea de Resigilate. Ai acolo tot felul de produse noi, dar comandate de altcineva și returnate.

Ce să iei acum de la eMAG și să prinzi reducere

Poți cumpăra un televizor cu doar 500 lei. E vorba de un Star-Light cu Android TV și diagonala de 60 cm. Are rezoluție HD și o reducere de 33%. E disponibil aici

OnePlus 7T e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware are. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. A ajuns acum la un preț mai decent

LG are la eMAG un televizor cu webOS, rezoluție 4K și o diagonală de 108 cm. Are aplicațiile de care ai avea nevoie pe un smart TV, dar mai ales are o reducere bună. Îl poți cumpăra de aici

Dacă vrei un televizor mai bun, ai o ofertă la unul TCL. eMAG listează un model cu Android TV, diagonală de 109 cm și rezoluție 4K. Funcționează cele mai bune aplicații, de la YouTube până la Netflix și HBO Go. Acum are o reducere importantă

De la Huawei e în oferta eMAG și-un telefon nou: P40 Pro. Are ecran de 6,58 inci OLED Quad HD+, are o baterie de 4.200 mAh, 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Are Android 10, dar ce-i lipsește încă e ecosistemul de aplicații de la Google. Dacă îl vrei, e listat aici chiar cu reducere

Samsung Galaxy S10 Lite e unul dintre acele produse pe care nu le poți rata. Are un ecran generos, camere foto bune, dar și cel mai nou Android. Îl poți cumpăra de aici

Ca telefon, nu poți greși cu un Samsung Galaxy Note 9 pe care eMAG îl listează acum la preț mai mic. E versiunea cu 512 GB spațiu de stocare, are două camere foto, 8 GB memorie RAM și cea mai nouă versiune de Android. Îl poți cumpara de aici la preț mai mic

De la Panasonic, un televizor cu diagonală de 126 cm și rezoluție 4K a ajuns acum la un preț foarte bun. Are o reducere de 35%, iar acest model e smart, astfel încât ai acces la toate aplicațiile de streaming de care ai nevoie. Îl găsești aici la reducere