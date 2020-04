Cele mai bune oferte eMAG, de la cel mai ieftin iPhone la televizoare și laptopuri

eMAG are câteva oferte pe care n-ar trebui să le treci cu vederea. De la telefoane și televizoare la laptopuri și electrocasnice. Am adunat aici câteva recomandări.

Categoria pe care ar trebui s-o știi de la eMAG se numește Outlet. Magazinul adună acolo produse cu prețuri mai mici, de la telefoane și televizoare până la articole pentru copii, birotică și papetărie. Reduceri nu sunt însă doar acolo, dar e bine să știi de ea. Mai jos am adunat produse la care să fii atent.

Ce poți cumpăra cu preț redus de la eMAG

Înainte de toate, ia în calcul noul iPhone SE. E un telefon care arată ca iPhone 8, dar are hardware de iPhone 11. Ecranul e de 4,7 inci, are scanner de amprentă și e rezistent la apă. În România, la eMAG, e la precomandă până pe 1 mai. Îl poți cumpăra și în rate, dacă vrei. Modelul cu 64 GB spațiu de stocare costă 2.400 de lei, dacă iei modelul cu 128 GB plătești 2.650 de lei pe el, iar dacă vrei iPhone SE cu 256 GB asta o să te coste 3.300 de lei.

A ajuns la eMAG, la un preț foarte bun, și Huawei Mate 20 Pro. Are serviciile Google, are camere bune, iar prețul este mai mic, dacă îl iei resigilat. Modelul acesta are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl găsești aici cu preț redus

Un televizor bun către care să te orientezi este un Sharp de 164 cm cu rezoluție 4K și sistem inteligent de control. Astfel, ai acces la Netflix, YouTube sau aplicații de muzică. Îl găsești aici cu preț redus

Un laptop excepțional pe care să-l iei de la eMAG este un Acer Predator Triton 500 cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, stocare de 1 TB pe două SSD-uri, are și 32 GB memorie RAM, iar placa video e excelentă. Îl poți cumpăra de aici

Un alt telefon Samsung pe care nu-l poți ignora este Samsung Galaxy S10e. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și două camere foarte bune. Are deja cel mai nou Android. Iar aici îl găsești la cel mai bun preț