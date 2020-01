Cele mai bune oferte de la eMAG de care să profiți acum

În ultima zi de ianuarie am adunat de pe site-ul eMAG câteva oferte la care să fii atent. Telefoanele nu trebuie să fie doar scumpe, ca să fie bune. Cu această idee ți-am făcut lista de mai jos.

Din martie, te poți aștepta la o mulțime de telefoane noi. Până atunci, poți găsi pe site-ul eMAG telefoane la preț bun, ca să nu mai aștepți. Am căutat câteva modele decente.

Ce poți cumpăra de la eMAG, dacă vrei un telefon nou

De la Huawei ai un P20 Lite cu 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,84 inci Full HD+. Totodată, are două camere foto de 16 MP și 2 MP. E disponibil acum cu preț bun.

Un telefon scos în față de eMAG, și pe care nu-l poți rata, este Samsung Galaxy Note 10 Plus. Are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, a primit cea mai nouă versiune de Android și are camere foto excepționale. Partea și mai bună e că dacă îl conectezi la un laptop devine el în sine un laptop. Prețul mai mic îl găsești aici.

Motorola One Vision e unul dintre acele telefoane pe care nu le poți ignora. Are 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran impresionant de 5,9 inci HD+. E disponibil acum la preț foarte bun.

De cealaltă parte, există un laptop Acer Aspire 3 cu procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare pe SSD. Are și placă video dedicată. Îl prinzi acum cu preț foarte bun.

De la Nokia există un telefon în oferta eMAG cu hardware bun, dar preț și mai bun. Are 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și ecran de 6,3 inci. Nokia 6.2 e disponibil aici.

iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare e un model care te duce până în 2021. Are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. E disponibil cu preț redus.