Cel mai bun telefon Samsung pe care să-l iei, dacă n-ai bani de Samsung S20

Din martie, Samsung S20 va fi în toate magazinele, la toți operatorii. Până atunci e la precomandă. Ce faci însă dacă vrei un telefon bun de la Samsung, dar n-ai bani de Samsung S20? Din fericire, există o variantă bună cu preț mai mic.

Samsung Galaxy S20 e un telefon excelent. De la cel mai mic până la Ultra, ai un ecran excepțional, baterie mare, camere foarte bune și un sistem de operare bun. Dar prețul e ridicat. Cel mai ieftin model e Galaxy S20. Costă 4.300 lei și are 8 GB RAM și 128 GB stocare. Cel mai scump e Galaxy S20 Ultra 5G. La 7.400 lei ai 16 GB RAM și 512 GB stocare.

Poți găsi ceva bun, dar mai ieftin? Da.

Se numește Samsung Galaxy S10 Plus și îl poți găsi, în momente bune, cu circa 1.000 de lei mai ieftin decât cel mai ieftin Samsung S20. Primești, de banii ăștia, un telefon cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran de 6,4 inci cu rezoluție Quad HD+. Are încărcare wireless, încărcare rapidă pe fir și slot pentru card microSD până la 512 GB. Unde mai pui că are și mufă de căști. Există și varianta cu 512 GB stocare.

Ce câștigi și pierzi dacă nu iei un Samsung S20

Samsung Galaxy S10 Plus are un sistem de trei camere: 12 megapixeli (wide), 16 MP (ultrawide) și 12 MP (telefoto). Pe față sunt două camere: 10 și 8 MP. Bateria este de 4.100 mAh.

Ce pierzi, în comparație cu Samsung S20, e ecranul cu rată de refresh 120 Hz și ceva mai bun decât cel din 2019 (evident). Și S10 Plus e certificat HDR10+ și e un Dynamic AMOLED, dar anul acesta Samsung a livrat un panou și mai bun.

Bateria e mare, oricum, iar telefonul a primit actualizare la Android 10 cu OneUI 2.0. Ce pierzi e sistemul triplu de camere de pe Samsung S20. Sunt senzori noi dispuși astfel: 12 MP (wide), 48 MP (telefoto) și 12 MP (ultrawide).

Dacă vrei tot ce-i mai nou, practic Samsung S20 e telefonul pe care să-l alegi. Dacă vrei însă un flagship Samsung la preț bun, versiunea S10 Plus va fi bună în următorii doi ani. Mai ales că, în 2020, compania a anunțat că menține la vânzare toate telefoanele de anul trecut. Asta înseamnă actualizare și la Android 11.