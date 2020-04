Categoria surpriză de la eMAG unde produsele au cele mai mici prețuri

Dacă vrei să cumperi ceva bun la preț mic, te-ar putea interesa categoria pe care o are acum eMAG activă. A adunat produse cu preț mic.

Categoria de la eMAG la care trebuie să fii atent acum se numește simplu Outlet. Promite soldările momentului și, altfel spus, golește depozitul și listează numeroase telefoane, televizoare, laptopuri, dar și produse de sport, auto și birotică. Așa te asiguri că-ți iei la preț mai mic ce-ai nevoie. Am ales câteva produse.

Ce poți cumpăra acum de la eMAG

Samsung are în oferta eMAG un Galaxy Note 9. Are 512 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM și două camere foarte bune. Acest telefon se remarcă și prin S Pen, un stylus care îți va fi util în anumite momente. Îl găsești acum listat de magazin

De la Acer poți avea un laptop Nitro 7 cu procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Placa video este de 4 GB, model Nvidia. Produsul îl găsești aici cu reducere

Huawei P30 Pro ar putea fi ce cauți: are și servicii Google, are și camerele bune ale companiei. Dispune de 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, trei camere foto bune și un ecran mare. Îl găsești cu preț redus aici

De la Indesit am găsit pe eMAG un frigider cu două uși, cu volum de 415 litri și-o înălțime de 180 cm. E alb, are diverse compartimente pentru tot felul de cumpărături și un volum de 333 litri pentru frigider. Congelatorul are 82 litri. Îl prinzi acum cu super preț

Un telefon cu preț mai mult decât rezonabil e Samsung Galaxy A50. Are 128 GB spațiu de stocare și eMAG are numeroase nuanțe de culoare în ofertă. E la prețul mai mic aici

iPhone X e o prezență aparte. Are 64 GB spațiu de stocare, două camere foto foarte bune, dar și Face ID. Astfel, n-ai nevoie de amprentă ca să te autentifici. Telefonul mai ține lejer doi ani de acum înainte. Îl poți avea acum cu un preț mai mic