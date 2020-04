Categoria eMAG plină cu produse la preț redus, de la televizoare la telefoane

Dacă ai vrea ceva nou, dar la un preț mai mic, n-ar trebui să omiți această categorie de la eMAG. De la laptopuri și telefoane până la televizoare și electrocasnice, ai ce cumpăra.

Când cauți un produs nou, lansat eventual recent, e bine să nu ignori categoria cu resigilate de pe eMAG. De-acolo am ales produsele de mai jos. Totodată, poți arunca o privire pe secțiunea Outlet, unde sunt reduceri la produse care vor fi scoase din inventar în curând.

Ce produse resigilate să cumperi de la eMAG

Nu poți ignora un Samsung Galaxy A80. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un mecanism senzațional pentru camera foto. Acest telefon a fost experimentul Samsung din 2019, iar acum eMAG îl are la un preț mult mai bun. Vezi cât costă și dacă e pentru tine aici

Un laptop excepțional pe care să-l iei de la eMAG este un Acer Predator Triton 500 cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, stocare de 1 TB pe două SSD-uri, are și 32 GB memorie RAM, iar placa video e excelentă. Îl poți cumpăra de aici

Nu strică să ai un televizor bun, așa că aruncă o privire pe un model special de la LG. Are un preț bun, are rezoluție 4K, iar diagonala este de 123 cm. Are și webOS, așa că ai acces la toate aplicațiile preferate. Îl poți cumpăra de aici cu preț mai bun

Un alt telefon Samsung pe care nu-l poți ignora este Samsung Galaxy S10e. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și două camere foarte bune. Are deja cel mai nou Android. Iar aici îl găsești la cel mai bun preț

În fine, încă un laptop. E vorba de ASUS Zephyrus cu ecran de 15,6 inci Full HD, 512 GB spațiu de stocare pe SSD, dar și-o placă video excepțională de la Nvidia. Practic, acest laptop vândut de eMAG la preț mai mic e bun pentru orice ai avea nevoie. E disponibil aici cu reducere