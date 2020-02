Categoria de pe eMAG unde ai reduceri mari tot timpul anului

Dacă nu prinzi o campanie cu reduceri pe eMAG, mai bine te orientezi spre această categorie unde ai produse la preț mai mic. Am căutat acolo câteva telefoane televizoare ca să vezi ce poți lua acum.

Categoria de resigilate de pe eMAG îți asigură preț mai mic la o mulțime de produse. Ideea e că aceste produse au fost comandate de alți clienți, apoi returnate. Implicit, ambalajul original a fost desfăcut și, eventual, produsul a fost puțin folosit. Dar prețul e mai mic și asta e ce te interesează.

Ce poți lua de la resigilate eMAG

eMAG adună la resigilate mai ales telefoane. Acolo am și găsit un OnePlus 7T Pro cu 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Are Android 10 și un ecran foarte bun. Prețul mai mic e disponibil aici.

Samsung are un telefon excelent în majoritatea situațiilor. E vorba de un Galaxy A70 cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Are un preț mic aici.

Am găsit și-o mașină de spălat AEG cu preț foarte bun. Are capacitate de 8 kilograme, clasa energetică A+++ și funcție eco time save. O prinzi la preț mai bun aici.

Există și un televizor smart de la Sony. Are Android TV, diagonală de 123 cm și rezoluție 4K. E disponibil cu preț mai mic aici.

Un telefon remarcabil pe care îl are eMAG în stoc e Samsung Galaxy S10e. Are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și tocmai a primit actualizare la cel mai nou sistem de operare. Aruncă o privire să vezi ce preț are.

iPhone X e acum la preț deosebit. Are 64 GB spațiu de stocare, ecran de 5,8 inci și două camere foto foarte bune. Îl găsești aici.

Sau poți lua un televizor cu Android TV de la Philips. E din seria The One cu diagonală de 108 cm. Îl poți lua de aici.