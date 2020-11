Catalogul eMAG e tot ce-ți trebuie înainte de Black Friday: reduceri la 4 milioane de produse

eMAG va organiza Black Friday vineri, 13 noiembrie. Cu câteva zile înainte de această dată a venit cu un catalog în care se regăsesc produsele la care ai reduceri mari anul acesta.

Black Friday 2020, adică a zecea ediție, se anunță a fi un eveniment atipic din cauza pandemiei. Există păreri și păreri pe acest subiect: unii zic că vânzările vor fi mai mici pentru că lumea nu prea mai are bani, alții mizează pe noi recorduri – tocmai pentru că se vor vinde mult mai bine produsele de care ai nevoie acasă.

Mai mult, lunile de pandemie i-au făcut pe mulți să descopere shopping-ul online și atunci comercianții nu vor avea probleme în a-și crește puternic vânzările.

În catalogul eMAG, spre exemplu, se regăsec peste 4 milioane de produse cu prețuri mai mici. Printre produsele speciale de anul acesta se numără teste PCR pentru detectarea noului coronavirus, mașini, ceasuri și bijuterii de lux. Cum spuneam, inclusiv produse adaptate pandemiei.

Deocamdată, interesul e crescut pentru Black Friday și rămâne de văzut dacă se va reflecta și-n vânzări. Iar eMAG se pregătește deja.

“Anul acesta oamenii vor să investească mai mult în confort și tehnologie, în contextul generat de pandemie, și am construit o oferta diversă cu milioane de produse. Ne pregătim de un an, timp în care am lucrat cu furnizorii și partenerii noștri, firmele de curierat s-au pregătit și ele intens pentru a avea o zi de sărbătoare în care le oferim clienților cele mai mari reduceri din an”, a spus Tudor Manea, director general eMAG.