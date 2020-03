Cât costă Samsung S20 la Digi | RCS-RDS și cum îl iei cu mai puțini bani

Digi | RCS-RDS a adus Samsung S20 cu întârziere. Dar de acum poți lua telefonul de la acest operator. Ca o premieră, compania oferă și un sistem prin care îl poți cumpăra și dacă n-ai suficienți bani.

Seria Samsung S20 e de acum în magazine. Până acum a fost perioadă de precomandă și, la finalul acestei, Digi | RCS-RDS a anunțat că are telefoanele. În ceea ce privește modul de finanțare, ca să-ți permiți un telefon nou și când n-ai bani, am organizat mai jos. E vorba de achiziție în rate, dar doar la portare. Unde nu am trecut înseamnă că telefoanele nu sunt disponibile în oferta de portare

Samsung S20 cu 8 GB RAM și 128 GB stocare – 4.300 lei

Galaxy S20 5G cu 12 GB RAM și 128 GB stocare – 4.800 lei (avans 2.000 lei și 233 lei pe lună în 12 rate)

(avans 2.000 lei și 233 lei pe lună în 12 rate) Samsung S20 Plus cu 8 GB și 128 GB stocare – 4.800 lei

Galaxy S20 Plus 5G cu 12 GB RAM și 128 GB stocare – 5.300 lei (avans de 2.300 lei și 250 lei în 12 rate)

(avans de 2.300 lei și 250 lei în 12 rate) Galaxy S20 Ultra 5G cu 12 GB RAM și 128 GB stocare – 6.500 lei (avans 2.800 lei și 308 lei în 12 rate)

Digi | RCS-RDS vrea să te convingă să treci la 5G cu Samsung S20

După cum vezi din prețurile de mai sus, Digi | RCS-RDS mizează mult pe 5G. Totodată, acelea sunt cele mai scumpe modele și e cumva de înțeles de ce-a creat această ofertă de portare. În cazul S20 Ultra 5G, de exemplu, cu banii jos costă 6.500 lei. În rate, dai 2.800 lei și alți 3.696 lei într-un an. La final, în rate, ajungi să plătești pe telefon 6.496 lei.

În piața liberă, ai prețuri mai jos. Îți mai rămâne doar să alegi ce vrei și de unde vrei.

Samsung S20 – fiecare versiune 4G

Samsung S20 – fiecare versiune 5G