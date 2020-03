Cât costă Huawei P40: telefonul abia lansat poate fi cumpărat în România

Pe 26 martie, într-o conferință online, Huawei a prezentat noile telefoane: Huawei P40 și P40 Pro. Și n-a fost suficient, că a venit cu un model peste Pro. Dar pe acesta din urmă, deocamdată, nu îl poți cumpăra în România.

Seria Huawei P40 mizează cel mai mult pe camera foto, apoi pe conectivitatea prin 5G. Și camera foto ar fi devenit considerabil mai bună decât pe modelul P30 din 2019. Nu vom ști asta precis decât când va ajunge la primii utilizatori. Până atunci, câteva detalii tehnice.

Ce e la fel și ce-i diferit între Huawei P40 și P40 Pro

Asemănări: ambele telefoane folosesc un procesor Kirin 990 cu conectivitate 5G, au 8 GB de memorie RAM, Android 10 cu interfața EMUI 10.1, beneficiază de Wi-Fi 6, cameră de selfie de 32 megapixeli și încărcare rapidă (doar că nu la fel de rapidă pe fiecare). Ambele suport card NM.

Deosebiri: Huawei P40 are un ecran OLED de 6,1 inci, 128 GB spațiu de stocare și-o baterie de 3.800 mAh cu încărcare rapidă la 22,5 wați. Ansamblul foto-video e compus din următorii senzori: 50 MP f/1.9 wide, 8 MP f/2.4 telefoto și 16 MP f/2.2 ultrawide. De reținut că atât camera wide, cât și cea telefoto au stabilizare optică.

De cealaltă parte, Huawei P40 Pro are un ecran de 6,58 inci, 256 GB spațiu de stocare și o baterie de 4.200 mAh. Vestea mai bună e că poți încărca telefonul la 40 wați și wireless la 27 wați. Totodată, suportă încărcare wireless reversibilă tot la 27 wați. Cât despre camere, le are pe următoarele: 50 MP f/1.9 wide, 12 MP f/3.4 telefoto de tip periscop cu zoom optic 5x, 40 MP f/1.8 ultrawide și un senzor 3D ToF.

Modelul care se remarcă dintre toate

Ziceam la început că mai e un model care încă nu e listat la noi. E vorba de Huawei P40 Pro Plus (da, un nume cam ciudat). Spre deosebire de cealaltă versiune Pro, acesta are încărcare wireless la 40 wați (astfel, e la fel de rapid și cu fir, și fără), iar camera de zoom are un design nou, un f/4.4, dar un zoom optic 10x și stabilizare optică de imagine.

Totodată, mai are un senzor de 8 MP f/2.4 toto telefoto, dar doar cu un zoom optic 3x. Da, e primul telefon cu două camere de zoom.

Are tot 8 GB memorie RAM, dar stocare de 512 GB. Va costa 1.400 de euro.

Cât costă în România Huawei P40 și P40 Pro?

Telefoanele au apărut deja pe site-ul eMAG și sunt disponibile în mai multe nuanțe de culoare.

La precomandă, primești cadou căștile FreeBuds 3 și 50 GB stocare în cloud timp de un an. Campania e disponibilă între 26 martie și 5 aprilie. Totodată, dacă precomanzi telefonul și introduci codul „P40Pro”, beneficiezi 600 lei reducere.