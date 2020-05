Apare fix când intri pe site-ul eMAG: televizoare de la 500 de lei, telefoane Huawei la preț de chilipir și o categorie surpriză

eMAG are super reduceri pe site în această zi. Poți spune că abia acum începe primăvara cu prețuri excelente.

Cât mai stai pe-acasă și mai ai nevoie de electronice sau electrocasnice, ar trebui să arunci o privire pe site-ul eMAG. Are reduceri în numeroase categorii și vestea cea mai bună e că încă are stocuri suficiente. În caz că nu electronicele te interesează, magazinul are și-o zonă dedicată produselor necesare zi de zi.

Ce poți cumpăra de la eMAG cu preț redus

Ca laptop poți alege un ASUS TUF cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Totodată, are o placă video foarte bună de la Nvidia. Dacă vrei să-l cumperi, ar trebui să profiți acum de reducere

Am căutat modele Huawei și Samsung la eMAG și am pornit de la cel mai mic preț. Așa am ajuns la modelul Y5P cu 32 GB spațiu de stocare, ecran de 5,45 inci, 2 GB memorie RAM și 3.020 mAh baterie. E cu reducere de 33% acum și costă doar 400 de lei

Plita încorporabilă rustică Hansa BHGW63100020, pe gaz cu 4 arzătoare poate fi o alegere excelentă pentru bucătărie. Are super preț acum

O reducere excepțională e la un televizor TCL de 80 cm diagonală și rezoluție HD. Are un preț redus cu 44%. Acum e disponibil la doar 500 de lei

Îți mai recomand de la eMAG un ASUS VivoBook cu ecran de 14 inci, procesor Intel Core i5, 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Unde mai pui că are și un design frumos. E disponibil aici

În fine, ca telefoane, nu poți rata un Samsung Galaxy S10 Lite cu 128 GB spațiu de stocare, camere foto foarte bune, 8 GB memorie RAM și autonomie din plin. Are reducere fix acum, ca să iei ceva bun

Am găsit un espressor senzațional, Beanz Lattensia, cu putere de 1.455 wați, capacitate de 1,2 litri și presiune la 19 bari. Dar contează reducerea: și e uimitoare acum

De cealaltă parte ai un Samsung Galaxy A20e cu 32 GB spațiu de stocare, ecran de 5,8 inci, 3 GB memorie RAM și o baterie de 3.000 mAh. Iar acum îl poți cumpăra cu cel mai mic preț