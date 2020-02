Anunțul eMAG pentru românii care vor să cumpere, dar n-au bani suficienți

eMAG mai are câteva zile cu prețuri bune, dar mai ales cu un sistem eficient prin care să cumperi chiar dacă nu-ți permiți acum. Dacă tot vrei electronice și electrocasnice sau poate ceva pentru copii, ai ocazia acum să iei.

Pentru februarie, eMAG a avut o campanie specială de reduceri și de ajutor în achiziție. Magazinul le oferă clienților ocazia să cumpere în 24 de rate fără dobândă. Totodată, sunt reduceri la unele dintre cele mai populare produse pe care le are magazinul. Ai acces, la preț mai mic, la telefoane scumpe, electrocasnice mari și mici de care ai nevoie, dar și produse pentru copii.

Ofertele eMAG de care poți profita acum

Dintre laptopurile ASUS se remarcă un model Strix cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. eMAG are în ofertă modelul cu placă video dedicată și reducere.

De la Samsung există modelul Galaxy A50 cu 128 GB spațiu de stocare. Are 4 GB memorie RAM și un ecran de 6,4 inci. Are și slot pentru card microSD, dacă vrei să ai mai mult spațiu pentru pozele și muzica ta. E disponibil la preț mic.

În ofertă există și un iPhone Xs de 64 GB. Are o reducere considerabilă. Telefonul beneficiază de două camere foto, un ecran de 5,8 inci și are deja iOS 13. eMAG îl are în nuanța space grey. Îl poți cumpăra de aici cu preț bun.

Samsung are în oferta eMAG un televizor de 163 cm, rezoluție 4K și sistem de operare Tizen. Ai acces, prin acest smart TV, la aplicații preferate de streaming video și muzică. Îl poți cumpăra de aici cu preț mai mic.

Huawei P30 Pro ar putea fi ce cauți, mai ales că are și serviciile Google. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, trei camere foto bune și un ecran mare. Îl găsești cu prețul mai bun aici.

OnePlus 7T are un ecran mare, are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. A fost lansat direct cu Android 10 și e un telefon cu care îți vei face treaba încă doi ani de acum înainte. Îl poți lua acum de la eMAG.

În fine, cel mai bun telefon pe care nu poți să-l ratezi este un Samsung Galaxy S10e cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, două camere foto și deja Android 10. Îl poți cumpăra cu cea mai mare reducere de aici.