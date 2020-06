Anunțul eMAG care te face să uiți de Amazon: costă doar 8,25 lei, dar schimbă radical felul în care cumperi online

eMAG a venit cu o mega surpriză pe 11 iunie. De acum, poți comanda produse chiar și seara, iar a doua zi să le ai la ușă. Dar asta nu-i tot: dacă nu-ți place produsul, îl poți returna în 60 de zile, nu 30 ca până acum.

Pe 11 iunie, eMAG a anunțat programul Genius. Este, probabil, cel mai ambițios demers pe care magazinul l-a avut până acum în ceea ce privește fidelizarea clienților. Ce înseamnă, de fapt, Genius? Pe scurt, dai 8,25 lei pe lună și ai trei beneficii imense: transport gratuit la easybox, în showroom sau curier, ai livrare rapidă chiar a doua zi, iar returul poate fi făcut în 60 de zile.

Deocamdată, Genius e disponibil doar în București, Cluj, Constanța, Iași și Ilfov. Probabil va fi extins, dacă există cerere. Mai trebuie să știi că produsele Genius sunt semnalizate special în fiecare pagină de produs, categorie sau căutare.

Ce poți cumpăra de la eMAG acum preț redus

Cu sau fără Genius, am aruncat o privire prin oferta eMAG, ca să văd dacă ai ceva de comandat. Poți începe, ca mine, de la Outlet, unde sunt cele mai mari reduceri.

Unul dintre cele mai bune telefoane pe care le poți cumpăra de la eMAG e Samsung Galaxy S10 Plus. Are 512 GB spațiu de stocare, ca să ții toate pozele pe el, 8 GB memorie RAM, are cel mai nou Android, dar și un modul foto-video excepțional. Iar acum are o reducere bună

Ca telefon, a intrat la super preț la eMAG un Samsung Galaxy S10 Lite. Are o reducere bună acum, are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, dar și camere foto foarte bune. Astfel, e la nivel de flagship, dar cu preț mai mic. Și-l poți cumpăra de AICI

Ca laptop, unde sunt și reduceri masive, am găsit la eMAG un ASUS ROG cu procesore Intel Core i8, ecran de 15,6 inci Full HD, rată de refresh de 144 Hz, dar și 8 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare ai 1 TB pe hard disk, dar și 256 GB SSD. Și, da, are placă video: Nvidia GTX 1070 cu 8 GB memorie. Îl poți găsi AICI

Un televizor pe care îl poți lua e de la Philips. A fost lansat în 2019, are rezoluție 4K, o diagonală de 108 cm și rulează pe Android TV, așa că ai acces la toate aplicațiile de care ai nevoie. E disponibil AICI

Samsung Galaxy A80 cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un sistem excepțional pentru activarea camerelor foto poate fi telefonul de care ai nevoie. Îl ai disponibil aici cu reducere