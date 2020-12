Câte bordeie, atâtea obiceiuri, Anul Nou aduce numeroase tradiții pentru fiecare țară. Unii topesc metal, iar alții lovesc pâinea de pereți pentru a alunga spiritele. Mai jos găsiți cele mai ciudate tradiții de Anul Nou din lume.

Anul Nou sărbătorit cu măști, urși și capre pe plaiuri mioritice

Obiceiuri şi tradiţii de Anul Nou la români: Plugușorul, plimbatul Ursului, Capra, Sorcova – oamenii aruncă monede în apă pentru a le aduce noroc iar in alte regiuni de Anul Nou

Românii sărbătoresc noul an cu haine colorate puternic, dar și cu diferite costume de animale care au ca scop alungarea spiritelor rele. Umblatul cu Ursul este un obicei din Moldova și semnifică purificarea solului în Noul An. Alte obiceiuri care încă se practică mai ales în zonele rurale, sunt „Plugușorul” și cu „Sorcova”, iar acestea semnifică prosperitatea pentru gospodăria celui care va primi acei colindători.

Germania – Anul Nou vine cu un obicei cel puțin ieșit din comun pentru cetățenii germani. Mai exact obiceiul constă în topirea unei mici bucăți de plumb pe care o aruncă în apă rece, iar acesta se va întări și va forma o formă. Fiecare formă are o semnificație pentru Noul An care vine.

Spania – provocarea e să bagi în gură 12 boabe de struguri la miezul nopţii, ai parte de noroc în anul care vine.

Finlanda – oamenii prezic anul care vine aruncând cositor topit într-o găleată cu apă şi interpretând forma rezultată.

Elveția – Anul Nou este marcat prin aruncarea de îngheţată pe podea.

Danemarca – toate farfuriile nefolosite sunt păstrate până la data de 31 decembrie, când sunt afectuos sparte de tocul uşilor tuturor prietenilor şi rudelor de Noul An.

Franța – francezii mănâncă o grămadă de clătite.

Belgia – oamenii au un respect și pentru animale de Anul Nou, iar fermierii le urează vacilor un An Nou fericit!

Scoţia – prima persoana care trece pragul unei case, în Noul An, trebuie să aducă un cadou norocos.

Tradiții de Anul Nou în America de Sud

America de Sud – lenjeria de corp colorată determină soarta cuiva în noul an. Lenjeria de corp de culoare roşie înseamnă că vei găsi dragostea. Auriul înseamnă bogăţie, iar albul semnifică pace.

Bolivia – în prăjiturile de Anul Nou se pun monede, iar cine găsește moneda în prăjitură va avea noroc în anul ce urmează.

Columbia – locuitorii poartă cu ei valize toată ziua, în speranţa de a avea un an plin de călătorii.

Peru – în fiecare an, la sfârşitul lunii decembrie, oamenii dintr-un sat mic din Peru se bat cu pumnii pentru a-şi rezolva diferendele, pentru a intra în Noul An de la zero.

Puerto Rico – oamenii aruncă găleţi cu apă pe geam pentru a alunga spiritele rele.

Thailanda – în afară de aruncarea găleţilor cu apă unii pe alţii, thailandezii se murdăresc unii pe alţii cu talc gri.

Japonia – toate clopotele sună de 108 ori, conform convingerii buddhiste că acest lucru aduce purificare. Este, de asemenea, considerat a fi bine să intri în Noul An zâmbind, deoarece aduce noroc.

Obicei Sinistru în Chile de Anul Nou

Ecuador – Anul Nou este marcat la miezul nopţii prin arderea sperietorilor de ciori umplute cu hârtie. Sunt arse, de asemenea, şi fotografiile din ultimul an, ca semn aducător de noroc.

Chile – familiile petrec noaptea de Anul Nou în compania celor dragi decedaţi, dormind în cimitir.

Irlanda – oamenii lovesc pâine de pereţi, pentru a alunga spiritele rele.

Africa de Sud – oamenii își aruncă mobila pe geam.

Siberia – oamenii sar în lacurile îngheţate, pe trunchiuri de copaci.

Filipine -Filipinezii cred că totul trebuie să fie rotund, astfel încât să reprezinte monede şi să aducă bogăţie, până la urmă, este vorba doar de bani. Alimente rotunde, haine rotunde, totul să fie rotund la intrarea în Noul An.

Panama – efigii ale tuturor celor faimoşi sunt arse, ca modalitate de a începe noul an cu noroc.

Estonia – oamenii mănâncă de şapte ori pe zi, de Anul Nou, pentru a-şi asigura prosperitatea în Noul An.

Mai jos găsiți și un video cu aceste obiceiuri de Anul Nou. Preluat de pe list25