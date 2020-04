Altex se ia la întrecere cu eMAG: vinde 5 milioane de măști. Cine le dă mai ieftin?

E o perioadă în care măștie de protecție sunt la mare căutare. Iar magazine online precum eMAG și Altex se bat în oferte pe acest tip de produse.

eMAG anunța cu mare fast faptul că are disponibile pe site nu mai puțin de șapte milioane de măști. Produsele sunt rezervate celor care vor să le cumpere, în pachete de câte 50, și nu medicilor sau celor din sistemul medical.

Acum, nici Altex nu se lasă mai prejos. Anunță că are un lot de cinci milioane de măști. Iar tehnica de marketing e aceeași ca-n cazul eMAG. Adică adaos comercial zero.

Milioane de măști, la vânzare pe net: Altex și eMAG se bat în prețuri

De pe site-ul magazinului poți cumpăra un set de măști de protecție model PHT14045, 3 straturi, culoare albastră, care conține 50 de măști. Prețul unui astfel de pachet: 149 de lei și 50 de bani. Mai scump, așadar, ca la eMAG, care ți le promite la un preț de aproximativ 146 de lei. Dacă stai să calculezi la bucată, măștile de la Altex costă 2,99 lei bucata. Spre comparaţie, eMAG a pus la vânzare măşti cu preţuri de până la 2,73 bucata.

Pe de altă parte, eMag susține că setul de măști se poate ridica din easybox Natației, începand de luni, 13 aprilie, după ora 7:00 dimineața. Oferta Altex este deja disponibilă pe altex.ro şi mediagalaxy.ro şi va intra în toate magazinele din ţară, începând de săptămâna viitoare.