6 reduceri masive la eMAG: televizoare de la 550 lei și laptop de top la ofertă

eMAG are câteva reduceri foarte bune în această perioadă. Am selectat câteva telefoane, televizoare și chiar un laptop foarte bun care face față la tot ce-ai avea nevoie.

În categoria Outlet de la eMAG poți găsi în fiecare zi diverse reduceri. Dacă te interesează electronicele și electrocasnicele, cel mai probabil aici vei găsi cele mai bune reduceri. Dar ai și produse de bricolaj, de birotică sau sport și fashion.

Ce iei cu reducere de la eMAG acum

Un televizor foarte ieftin e de la Wellington. Are 61 cm în diagonală, o rezoluție HD și dispune de Netflix și YouTube ca aplicații pe care să te bucuri de conținutul preferat. Totodată, modelul acesta costă doar 550 de lei acum

Un model un pic mai scump de la eMAG, dar deloc exorbitant pentru ce oferă, e de la Horizon. E tot un smart TV, care beneficiază de Amazon Prime Video, are o rezoluție 4K, iar diagonala este de 108 cm. Totodată, produsul e listat cu o reducere de 25%

Ziceam de un super laptop la eMAG. Aici e vorba de un Acer Nitro 5 cu procesor AMD Ryzen 5 seria 3000, ecran Full HD la 120 Hz, are 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Unde mai pui că are o placă video Nvidia GTX cu 8 GB de memorie. Și, da, produsul are o reducere masivă

De la Huawei e disponibil un Y7 cu 32 GB spațiu de stocare, ecran de 6,26 inci HD+, 3 GB memorie RAM și are o baterie de 4.000 mAh. Iar prețul a scăzut foarte mult acum

În ofertă există și-un televizor LG. Are o diagonală de 108 cm, rezoluție 4K și sistemul de operare webOS. Da, ai acces la o mulțime de aplicații, de la Netflix și YouTube până la unele locale. Iar acum îl poți cumpăra la reducere

Și poate cea mai însemnată reducere: un Samsung Galaxy S10 Plus cu 512 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un sistem excelent de camere foto. Iar telefonul e acum listat cu 35% reducere