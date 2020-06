6 laptopuri și telefoane cu preț mic la eMAG: Samsung, Huawei la mare reducere

În căutarea de produse la preț mai mic, nu poți rata o categorie specială de pe eMAG. De-acolo am ales câteva laptopuri și telefoane ca să vezi ce-ai putea cumpăra. Și le-am căutat cu preț mic.

Categoria de resigilate de pe eMAG are marele avantaj că aduce la prețuri mai mici diverse electronice, electrocasnice și nu numai. Iar dintre laptopuri am ales modele care costă mai puțin de 2.000 de lei. Dintre telefoane am ales modelele care sunt mai ieftine de 1.500 lei.

Produse numai bune de luat de la eMAG

Ca laptop cu preț mic, nu poți rata un model ASUS cu procesor Intel Core i3, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM, dar și 256 GB spațiu de stocare pe SSD. Și e disponibil acum cu preț mai mic de 2.000 lei

Dintre telefoanele listate de eMAG, Xiaomi Mi Note 10 Lite a ajuns la un preț foarte bun acum. E vorba de un model cu 128 GB spațiu de stocar,e 6 GB memorie RAM și o baterie impresionantă de 5.260 mAh. Și e disponibil acum la reducere

Un laptop de luat în calcul vine de la HP și se remarcă prin procesor: un AMD Ryzen 5 seria 3000. Are ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM, dar și 256 GB spațiu de stocare. Și, da, are și-o placă video numai bună de folosit. E disponibil aici cu reducere

De la Samsung nu poți rata un Galaxy A70. E modelul cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și 4.500 mAh pentru baterie. Și acum are și-un preț excelent

Un alt laptop foarte bun e Aspire 3 cu ecran de 15,6 inci Full HD, 4 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. eMAG are acest model cu placă video Nvidia. Și îl ai cu reducere aici

În fine, eMAG mai are în ofertă și un Huawei P20 Pro cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ansamblu foarte bun pentru poze și video. Iar la reducere îl ai disponibil aici