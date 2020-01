5 telefoane Samsung bune pe care să le iei cu preț mai mic de la eMAG

Samsung are o mulțime de telefoane, în fiecare an, și e greu să-l alegi pe cel mai bun. Așa că de pe eMAG am ales câteva pentru tine. De la Galaxy S10e până la Galaxy A40, n-ai cum să nu găsești ceva care ți-e util.

eMAG are constant reduceri la telefoane Samsung, în special cele care au fost lansate în urmă cu mai bine de șase luni. Mai jos am ales modele pe care dai banii și nu regreți.

Telefoane Samsung cu preț bun la eMAG

Samsung Galaxy A50 a fost unul dintre telefoanele surprinzător de bune din 2019. eMAG are o ofertă la acest model acum. Are 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM, dar și un ecran de 6,4 inci care-i suficient pentru tot ce-ai avea nevoie. Poți găsi telefonul cu preț mai mic aici.

La un preț ceva mai mic, eMAG are un Samsung Galaxy A40 cu 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM, un ecran de 5,9 inci și două camere foto principale. Telefonul e la sub 1.000 de lei aici.

Probabil cel mai tare model pe care eMAG încă îl are în stoc, deși limitat, este Samsung Galaxy A80. Acest model are un sistem de camere care se rotesc spre față, când vrei să faci selfie. Astfel, ai mereu la îndemână cele mai bune camere. Altfel, telefonul are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran imens. E disponibil aici.

La începutul anului, Samsung a anunțat telefoane noi. Galaxy A51 e unul dintre ele. Modelul acesta are ecran de 6,5 inci, 128 GB spațiu de stocare și 4 GB memorie RAM. Și e acum listat de eMAG.

Nu în ultimul rând, cel mai util model este Galaxy S10e. Samsung a lansat telefonul în primăvara lui 2019. Are două camere pe spate, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și a ajuns acum la un preț mic la eMAG. Îl poți cumpăra de aici.