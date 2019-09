Vestea eMAG pentru toamnă: telefoane ieftine de la Samsung și Huawei

Samsung și Huawei își dispută popularitatea în România, pe Android. Din fericire, eMAG are prețuri mici la telefoane de la ambii producători. Cea mai bună veste, în cazul Huawei, e că aceste telefoane vor putea fi folosite pe termen lung. Nu se poate spune același lucru despre viitoarele telefoane Huawei.

Cea mai bună categorie în care să cauți un telefon nou, când nu vrei să cheltui foarte mult pe el, e cea de resigilate de la eMAG. Sunt telefoane cumpărate de alți clienți, au desfăcut ambalajul, dar nu le-a convenit produsul. Așa că l-au returnat. Telefoanele sunt în condiție bună, doar că ambalajul original a fost desfăcut. Așa că ți-am făcut o lista cu Samsung, Huawei ca să ai de unde alege.

Ofertele eMAG cu telefoane Samsung și Huawei ieftine

Unul dintre cele mai ieftine și bune telefoane de la eMAG e un Samsung Galaxy A40. Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran de 5,9 inci Full HD+. Iar telefonul e acum la cel mai mic preț din ultima vreme.

O scădere foarte mare de preț a înregistrat-o Huawei P30 Pro. Acest model premium a fost lansat în primăvară și a ajuns acum la un preț foarte bun. eMAG listează versiunea cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Telefonul are și trei camere foto, alături de un zoom optic 5x. Îl prinzi la super preț aici.

Un model cu care nu poți greși este Samsung Galaxy S10e. eMAG îl are deja la resigilate cu un preț foarte bun. Telefonul are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, dar și un ecran foarte bun de 5,8 inci. Prinzi reducerea aici.

Samsung Galaxy Note 8 ar putea fi opțiunea pe care s-o preferi, dacă Galaxy Note 10 ți se pare prea scump. Unde mai pui că telefonul are și un ecran mare, și 6 GB memorie RAM, dar și un stylus, când ai nevoie de mai multă precizie. eMAG îl are la super preț aici.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat Huawei P20 Pro cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Telefonul a fost un hit în 2018 și încă se ține bine și acum. Îl găsești cu preț bun aici.