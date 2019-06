Top telefoane chinezești: de la OnePlus 7 Pro la modelul cu super zoom

Telefoanele companiilor din China nu mai sunt o sursă de glume. Cel puțin când e vorba de performanță. Așa că uite ce intră într-un top telefoane chinezești în 2019.

Anul acesta am avut parte de câteva telefoane foarte bune printre care Samsung Galaxy S10 sau Google Pixel 3a. Însă și producătorii din China au scos câteva modele excelente în acest an. Vestea bună este că le oferă la un preț mic. Sau mai mic în comparație cu giganții ca Samsung sau Apple.

Top telefoane chinezești: OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro este probabil cel mai pretențios telefon chinezesc de pe piață. Acesta vine cu caracteristici pe care nu le găsești pe alte smartphone-uri, indiferent că sunt Samsung, Huawei sau Apple.

În primul rând, vine cu un ecran mare de 6,67 inci QuadHD+ AMOLED cu o rată de refresh de 90 Hz (o premieră pe smartphone). În al doilea rând, spațiul de stocare (fie el de 128 sau 256 GB) este special pentru că folosește tehnologia UFS 3.0. E cel mai rapid standard și telefonul va scrie și va citi mai repede informațiile. Vitezele de scriere și citire sut cu 79% mai mari decât pe generația precedentă de memorii.

Telefonul este și foarte performant datorită celor 6, 8 sau 12 GB și procesorului Qualcomm Snapdragon 855. Totuși, cel mai important element al telefonului este ecranul. Este mare, este OLED, culorile sunt excelente, contrastul este foarte bun. Rata de refresh de 90 Hz face ca totul să fie mult mai fluid decât pe un telefon obișnuit (rată de refresh de 60 Hz).

OnePlus 7 Pro are trei camere foto pe spate (8,16 și 48 megapixeli) și o cameră de selfie de 16 MP de tip pop-up.

Xiaomi Mi 9, modelul de luat în calcul

Telefonul este construit în jurul unui Qualcomm Snapdragon 855. Va putea fi cumpărat cu 6 GB sau 12GB RAM, în funcție de buget. Cantitatea de stocare internă este de până la 256 GB.

Mi 9 are un ecran OLED de 6,39 inci cu o crestătură discretă în partea de sus pentru camera de selfie-uri. Un senzor de amprentă este integrat display. Telefonul are trei camere foto: prima este o cameră de 48 de megapixeli. A doua este o cameră de 12 megpaixeli cu telephoto și zoom 2x. A treia e de 16 megapixeli și are un câmp vizual de 117 grade.

Încărcarea wireless se va face în modul Turbo cu până la 20W, o premieră în industrie. Avantajul prețul de 2.300-2.500 de lei pentru varianta cu 128 GB și 6 GB RAM.

Xiaomi Redmi K20 Pro care promite multe la preț mic

Acest telefon oferă performanță de Samsung Galaxy S10, dar la un preț mult mai mic, de doar 1.500 de lei. Telefonul nu este oficial în România. La noi o să găsești doar varianta Redmi K20, numită și Mi 9T. Sigur găsești metode să-l cumperi din magazine internaționale.

Redmi K20 Pro are un ecran AMOLED de 6,39 inci, cu o rezoluție de 2340 x 1080 pixeli și cu un raport de aspect de 19,5:9. Avem clasicul Snapdragon 855, 6 sau 8 GB RAM (în funcție de model), iar spațiul de stocare variază de la 64 GB până la 256 GB.

Bateria este una de 4.000 mAh și se poate încărca rapid la 27 de wați. Pe spate avem un sistem foto format din trei camere: un senzor de 48 MP (f/1.7). Nu are însă stabilizare optică. Mai sunt însă un senzor telefoto de 8 MP (f/2.4) și o cameră ultra wide de 13 MP (f/2.4).

Camera frontală este una de tip pop-up. Este una de 20 MP (f/2.0).

Oppo Reno are loc lejer în acest clasament

Când vine vorba de un top telefoane chinezești, Oppo livrează bine. Acest model are același procesor performant ca și celălalte modele din listă, fie 6 sau 8 GB RAM și fie 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Ceea ce-l face special pe acest smartphone este faptul că are o cameră de tip pop-up cu un design interesant, unul de tip „aripă de rechin”. Apoi, telefonul ar fi capabil de un zoom optic 5x și unul hibrid de 10x.

Camera frontală este de 16 MP. Pe spate este un sistem format din trei senzori foto: unul de 48 megapixeli, cel telefoto de 13 MP și unul ultrawide de 8 MP.

Smartphone-ul are un ecran de 6,6 inci și rulează Android 9 peste care este aplicată interfața ColorOS 6.