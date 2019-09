Televizoare ieftine la eMAG: costă mai puțin decât salariul minim

Până la Black Friday mai avem ceva timp. Totuși, eMAG vrea să te țină în formă pentru reducerile de atunci și cele de Crăciun. Pentru asta a pregătit o campania nouă cu oferte. Iar televizoarele au ajuns la niște prețuri de te sperie, dar în bine.

Cu Revoluția Prețurilor, eMAG promite reduceri de până la 60%. Pe listă sunt aproaep toate produsele pe care le are magazinul listate mai mare. Între 17 și 19 septembrie, eMAG derulează campania aceasta cu reduceri agresive. Ai laptopuri, telefoane, electronice și electrocasnice, rechizite și chiar fashion.

Am ales însă televizoarele care au prețuri de sub 1.000 de lei. Vrei unul pentru bucătărie? E bine, că e ieftin. Vrei unul cât de cât smart și ieftin? Da, există și așa ceva. Iar lista e cu mult mai mare.

Televizoare ieftine la eMAG: ce modele iei cu mai puțin de 1.000 de lei

De la Star-Light există un model cu diagonală de 127 cm, are rezoluție 4K și o greutate de 12,8 kilograme. Acest model e și cu o reducere masivă: 44%. Îl găsești la eMAG aici.

Un model ceva mai mic, și ca preț, și ca diagonală, este unul de la LG. Este un smart TV de 70 cm, perfect pentru bucătărie sau garsonieră, are rezoluție HD și un preț cu mare reducere. Îl poți cumpăra de aici cu reducere.

Îți mai amintești televizoarele NEI? Ele încă există în oferta eMAG. Nu mai sunt cu tub, ci cu LCD, iar modelul de acum are 70 cm în diagonală. Are rezoluție HD, e smart și aici îl prinzi cu preț mic.

Un alt model remarcabil, prin preț, este un Smart Tech care rulează Android, are o diagonală de 61 cm, are rezoluție HD și are 40% reducere. eMAG îl are în campania de reduceri la cel mai bun preț.

Că tot am fost un pic pe nostalgie mai sus, există și un model Diamant. Această marcă a fost adusă la viață în 2019. Modelul în cauză are 81 cm diagonală, rezoluție HD și o reducere de 32%. Îl poți cumpăra acum la preț redus.