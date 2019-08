Telefoane și televizoare Samsung ieftine: prețurile eMAG, sub nivelul mării

eMAG continuă campania de reduceri Stock Busters. Promite prețuri mai mici cu până la 50%. Telefoanele și televizoarele Samsung nu lipsesc, așa că am făcut o listă frumoasă din care să alegi.

eMAG încearcă să-ți mențină pofta de reduceri, înainte de Black Friday, cu Stock Busters. E o campanie care se derulează între 20 și 22 august, cu reduceri la toate categoriile de produse. Sunt telefoane și televizoare Samsung, mobilă pentru casă, electrocasnice mici și mari, dar și articole de fashion. Dintre toate, am ales câteva produse de la Samsung, bune pentru sufragerie și bune în general.

Telefoane Samsung mai ieftine de la eMAG

Prima recomandare n-are cum să nu fie un Samsung Galaxy S10e. Acest model, lansat în primăvară, își face loc lejer pe orice listă cu recomandări de cumpărături. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și două camere foto pentru toate pozele pe care ai fi vrut să le surprinzi în vacanță. Telefonul e la un preț excepțional în perioada asta.

De cealaltă parte, un telefon care fură toate privirile este Galaxy A80. eMAG îl are acum la reducere. Telefonul are un mecanism ingenios prin care camerele de pe spate devin camere de selfie. Ca hardware, telefonul mai are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și ecran de 6,7 inci. E la cel mai bun preț, după lansare, aici.

În fine, nu putea lipsi din această listă un telefon premium cu preț bun la eMAG. E vorba de Samsung Galaxy S10 Plus. Versiunea cu 128 GB spațiu de stocare o să-ți asigure suficientă memorie psentru poze, videouri și aplicații. Telefonul mai are și 8 GB memorie RAM, iar camerele foto sunt excepționale. Cumperi telefonul cu preț mic de aici.

Televizoarele care să te ajute să te bucuri de filme și seriale