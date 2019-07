Telefoane și televizoare la preț mic: ce reduceri poți să prinzi acum

Înainte de un weekend la mare sau la munte, ar trebui să arunci o privire pe produse la ofertă. Sunt televizoare și telefoane cu preț excelent. Mai jos am adunat câteva pe care să le ai în vedere.

Telefoane și televizoare cu preț excelent. Ce oferte are eMAG?

Primul pe listă este un televizor smart LG cu webOS, rezoluție Full HD și diagonală de 123 cm. Are două difuzoare de câte 10 wați și poate fi conectat la internet prin Wi-Fi. E disponibil cu discount mare aici.

Ca telefon, poți alege un Huawei Mate 10 Pro. Compania l-a actualizat deja la cel mai nou sistem de operare și încă e unul dintre acele telefoane bune. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și două camere foto foarte bune. Îl prinzi la reducere aici.

Un televizor excelent e acest Samsung QLED curbat care are o diagonală impresionantă de 163 cm. Are rezoluție 4K, rulează sistemul de operare Tizen și are cel mai mic preț din ultima vreme. Îl prinzi cu prețul bun la resigilate aici.

Ca să nu mai cauți telefoane ieftine, care nu te țin mult, poți lua un flagship de acum doi ani. E vorba de LG G6 cu 4 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are un ecran de 5,7 inci și-o baterie de 3.300 mAh. Are un preț redus aici.

Un telefon pe care n-ar trebui să-l ratezi este Razer Phone cu 64 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. E un telefon de gaming, dar la cât a scăzut prețul e bun pentru orice acum. E disponibil aici cu reducere mare.

Dintre telefoane ar trebui să fii atent și la Samsung Galaxy A8 (2018) cu 4GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și ecran de 5,6 inci. E aici cu cel mai bun preț.

Dincolo de telefoane mai ai un televizor smart: e un Tesla de 109 cm cu Android TV și rezoluție 4K. Are un preț foarte bun aici.