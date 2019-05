Telefoane Samsung și Huawei la prețuri demențiale. De unde le iei ieftin?

Samsung și Huawei sunt cei mai mari doi producători. Și de la ei poți lua acum telefoane la prețuri excelente. Le-am adunat aici pentru tine.

Am ales de la Samsung și Huawei telefoane de sub 1.500 de lei. Le-am ales să fie bune, să nu îți distrugă bugetul și să te țină cel puțin un an. De la fiecare producător am ales câte trei modele, să-ți fie mai ușor să alegi.

Telefoane Samsung și Huawei la prețuri bune

Prima recomandare este un Samsung Galaxy M30 cu 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un design care te face să crezi că ai în mână un flagship. Telefonul poate fi cumpăat cu preț mic de aici.

Samsung Galaxy A7 e unul dintre telefoanele foarte populare și pe bună dreptate. Are 128 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un ecran de 6 inci Full HD. Îl poți avea cu reducere de aici.

În fine, unul dintre cele mai bune telefoane ieftine de anul acesta este un Samsung Galaxy A50 cu 128 GB spațiu de stocare și un design care îți aduce aminte de Galaxy S10. Are și 4 GB de memorie RAM. Îl poți avea cu un preț mic de aici.

Din tabăra Huawei avem un P20 Lite cu 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un design care îți aduce aminte de cele mai bune telefoane ale producătorului. E cu preț mic aici.

E și un pachet special pentru Huawei Mate 20 Lite. Telefonul are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un ecran de 6,3 inci. Poți lua telefonul la preț bun de aici, unde ai și pachetul promo.

Iar de la Honor, brand administrat de Huawei, exista modelul cu 64 GB și 4 GB memorie RAM denumit Honor Play. Are baterie de 3.750 mAh. E disponibil cu reducere și preț excelent aici.