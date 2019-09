Telefoane Samsung și Huawei ieftine: de ce le dă eMAG la preț atât de mic?

A început școala și eMAG profită de sezon cu reduceri care te fac cu siguranță să-ți cumperi ceva nou. Am ales telefoane Samsung și Huawei ieftine, dar și modele pe care ar trebui să le iei în calcul. Lista de mai jos e doar pe telefoane, dar reducerile magazinului sunt la numeroase produse.

Ne-am americanizat cu sărbătorit și campanii de reduceri. Astfel se explică de ce eMAG a venit cu reduceri în Back to School. Magazinul promite oferte speciale și prețuri mici la laptopuri, computere, cărți și manuale școlare, dar și la haine și jucării.

Poate că nu cauți neapărat un telefon nou, așa că poți profita de produsele de la alte categorii. Dar dacă un smartphone e ce-ți trebuie, lista de mai jos te ajută enorm.

eMAG cu reduceri la telefoane Samsung și Huawei

Samsung are în ofertele eMAG telefonul Galaxy A70. Acest model face parte dintr-o serie nouă de produse. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un Android foarte bine pus la punct. Duce orice aplicație nouă, face poze foarte bune și are un ecran impresionant de bun pentru prețul acesta. Acum îl ai cu super reducere.

De la Huawei ai un P20 Pro cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. eMAG are acest model la cel mai mic preț din ultima vreme. Telefonul a fost anunțat în primăvara lui 2018, dar încă se ține bine. Aruncă un ochi peste prețul bun aici.

Cel mai bine e când prinzi un telefon premium la preț bun. Așa e cazul cu OnePlus 6T la eMAG. Telefonul a fost lansat în toamna lui 2018 și încă se descurcă excelent. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și încă merge formidabil. Acum primește și cel mai nou Android, astfel că sigur se va bucura de un așa cadou. Îl prinzi la un preț excelent aici.

Vrei un iPhone? Există și așa ceva, chiar la un preț excelent. E vorba de un iPhone 6s cu iOS 12, 32 GB spațiu de stocare și-o cameră principală de 12 MP pentru toate pozele pe care vrei să le faci toamna asta. Prinzi telefonul cu reducere aici.